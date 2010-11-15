رحمان رضایی به تیم فوتبال پیکان قزوین پیوست

محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان خبر فوق اظهار داشت: امروز قرارداد رحمان رضایی را به صورت رسمی در هیئت فوتبال ثبت کردیم.

وی اضافه کرد: با توجه به نیازی که در خط دفاع داشتیم با نظر علیدوستی سرمربی تیم، رحمان رضایی را تا پایان فصل به خدمت گرفتیم و فکر می کنم این بازیکن به همراه الونگ الونگ می‌توانند از هفته آینده ما را در مسابقات لیگ برتر همراهی کنند.

رحمان رضایی پیشینه بازی در تیم‌های ذوب آهن اصفهان، پروجا، مسینا و لیوورنو ایتالیا، پرسپولیس تهران، الاهلی قطر و شاهین بوشهر را دارد.