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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

سیستم احراز هویت داوطلبان کنکور در گلستان راه اندازی شد

سیستم احراز هویت داوطلبان کنکور در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سیستم احراز هویت و تایید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور با حضور مسئولان آموزش و پرورش گلستان در گرگان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان عصر دوشنبه در این مراسم  گفت: تمام امکانات آموزش و پرورش را بکار خواهیم گرفت تا این اقدام سرنوشت ساز به نحو مطلوب انجام گیرد.

عیسی پائین محلی خاطرنشان کرد آموزش وپرورش به عنوان مهمترین مرجع صلاحیت برای پاسخگویی به سئوالات داوطلبان کنکور سراسری است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: هیچ مانعی برای اجرای این امر مهم نباید وجود داشته باشد و تمام ساز و کارها و منابع برای راه اندازی سامانه و به نتیجه رساندن آن مهیا شده است و داوطلبان عزیز باید ابتدا به پایگاه های ابراز هویت و تایید سوابق تحصیلی که  بعدا" در ادارات آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد مراجعه کنند.

پائین محلی افزود: داوطلبان باید پس از تایید سوابق و ارئه مدارک لازم برای رفع هرگونه مشکل بایستی برگه تحصیلی را دریافت کرده و در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در سایت سازمان سنجش که تاریخ آن متعاقبا از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد مراجعه کنند.

کد مطلب 1192684

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