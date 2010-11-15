به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده با اشاره به نامه رسمی اعتراض آمیز کمیته المپیک به شورای المپیک آسیا و رئیس کمیته برگزاری شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گفت: پس از درج نام مجعول خلیج ع ر ب ی کمیته ملی المپیک ایران در نامه اعتراض آمیز نسبت به این موضوع اعتراض شدید خود را مقامات ورزشی آسیا و مقات برگزار کننده بازی های آسیایی اعلام کرد که امروز رئیس کمیته برگزاری شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در تماسی با بیان اینکه نامه اعتراض آمیز ایران را دریافت کرده است از اشتباه رخ داده عذرخواهی کرد.

افشارزاده ادامه داد: ضمن اینکه وی اعلام کرد که در یکی دو روز آینده نامه رسمی عذرخواهی کمیته برگزاری شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی و کمیته ملی المپیک را در مورد اشتباه رخ داده در افتتاحیه مراسم ارسال می کند.

بر پایه این گزارش بهرام افشارزاده دو نامه ارسالی کمیته ملی المپیک ایران را منتشر کرده است.

آقای شیخ احمد الفهد

ریاست شورای المپیک آسیا

با اغتنام از این فرصت به اطلاع می رساند در حین مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو در نقشه ای که برای معرفی کشورهای خاور میانه استفاده شد عبارت مجعول خلیج ع رب ی رسماٌ نمایش داده شد که بیانگر اقدامی سیاسی بر علیه کشور ما در این مسابقات است. این در حالی است که براساس مستندات و بیانیه های مختلف سازمان ملل و یونسکو عبارت رسمی مورداستفاده درنقشه ها خلیج فارس می باشد.

با توجه به اینکه براساس اساسنامه OCA و منشور المپیک، هرگونه تبلیغات سیاسی و مذهبی در حین برگزاری بازیهای آسیایی ممنوع می باشد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد کمیته برگزاری از تکرار مجدد این تبلیغات اکیداٌ جلوگیری به عمل آورده و بابت این اشتباه رسماً از ملت ایران عذرخواهی نماید. شایان ذکر است که این موضوع حساسیت و اهمیت ویژه ای برای کشور ما داشته و بیش از ۷۰ میلیون ایرانی در داخل و دهها میلیون در خارج از کشور با نگرانی منتظر اعلان واکنش مناسب به این موضوع می باشند.

همچنین انتظار داریم شورای المپیک آسیا به عنوان تنها نهاد مسئول بیطرف ورزش قاره آسیا از حقوق کلیه کمیته های ملی المپیک به اندازه برابر بی طرفانه دفاع نموده و واکنش مناسب به این اقدام نشان دهد. در خاتمه امیدواریم با توجه ویژه جنابعالی اتحاد و مودت موجود بین کشورهای عضو OCA بیش از پیش تقویت گردد. با تشکر مجدد منتظر دریافت پاسخ جنابعالی می باشیم.