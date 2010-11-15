عبدالمهدی تمایلی به ابقا در سمتش ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری النخیل، "جمعه العطوانی" تاکید کرد: "جلال طالبانی" رئیس جمهور و"مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق مایل به ابقای عبدالمهدی در سمتش به عنوان معاون رئیس جمهور هستند اما خود وی مایل به فعالیت پارلمانی است.

از سوی دیگر"حسون الفتلاوی" عضو مجلس اعلا گفت: عادل عبدالمهدی در سمتش ابقا خواهد شد و مجلس اعلا به سه یا چهار کرسی وزارتی دست می یابد.

وی افزود: رایزنی میان گروههای سیاسی برای توزیع پستهای دولتی پس از عید قربان آغار می شود . در این مذاکرات موضوع ابقای عبدالمهدی درسمت معاونت رئیس جمهوری مورد بحث قرار می گیرد.

شایان ذکر است که گروههای سیاسی عراقی درباره تجدید سمت"جلال طالبانی" برای پست ریاست جمهوری و"نوری المالکی" برای پست نخست وزیری توافق کردند همچنین" اسامه النجیفی" برای ریاست پارلمان شد.