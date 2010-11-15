برنامه کلان صندوق تامین اجتماعی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی در همایش سراسری مدیران بیمه ای صندوق تامین اجتماعی فعالیت بر اساس برنامه های تدوین شده را منجر به پیشگیری از موازی کاری و تحقق کامل و برنامه ریزی ها دانست.

وی افزود: مدیران استانی و ستادی صندوق تامین اجتماعی نقش کلیدی در تحقق این برنامه دارند و مدیران توانمند و پرسنل آموزش دیده می توانند در چارچوب برنامه ای دقیق و زمان بندی شده برنامه های عالی این صندوق را محقق کنند.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی افزود: برقراری ارتباط با حوزه های برون سازمانی نیازمند تلاش و همکاری بیشتر مدیران و همکاران است و برای تحقق این هدف تفویض اختیار به مدیران ستادی و استانی انجام می شود.

حافظی ارتباط موثر مدیران استانی با نمایندگان مجلس اسلامی را خواستار شد و از مدیران استانی خواست تا در زمان دیدار با نمایندگان آنان را از وضعیت فعلی صندوق تامین اجتماعی آگاه کنند تا در زمان اتخاذ تصمیم قانون گذاری به وضعیت صندوق تامین اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.

وی اصلاح قوانین و مقررات تامین اجتماعی را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و افزود: قوانین فعلی بر اساس شرایط و وضعیت 30 سال پیش تنظیم شده اند و در حال حاضر پاسخگوئی نیازها و خواسته ها نیستند که باید با اصلاح آنها شرایط را برای ایجاد تحول و پیشرفت صندوق تامین اجتماعی فراهم کنیم.