به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پوترا مالزی (ایسام)، سه نفر از دانشجویان دانشگاه UPM در یک رقابت فشرده موفق به دریافت 4 مدال از معدود مدالهای در نظر گرفته شده در این همایش شدند.

این سه محقق جوان کشورمان بدین طریق توانستند به مرحله بعدی رقابت‌های ملی و بین‌المللی راه یابند و افتخار دیگری برای میهن عزیزمان در شاخه رقابت‌های علمی کسب کنند.

سینا سیاوش مقدم محقق جوان کشورمان که دانشجوی دکتری رشته اکوفیزیولوژی گیاهی است موفق به کسب مدال طلا شد. عنوان نوآوری وی "افزایش فلاونوئیدها (ماده ضد سرطان و آنتی اکسیدان) در گیاهان داروئی بوسیله تکنیکهای کشت بافت، اشعه گاما و دی اکسید کربن" بود.

علی قاسم زاده دانشجوی دکتری رشته اکوفیزیولوژی گیاهی نیز موفق شد دو مدال نقره کسب کند. عنوان نوآوریهای وی "معرفی دو ترکیب جدید فلاونوئید با خاصیت ضد سرطانی در گیاه داروئی Zingiber officinale" و "افزایش سنتز ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی در گیاه داروئی Zingiber officinalea با تکنیک CO2 enrichment" بود.

صادق اشکانی دیگر محقق جوان کشورمان که دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی گیاهی است موفق به کسب مدال برنز شد. عنوان نوآوری ایشان "تکنولوژی مارکرهای مولکولی، مایکروساتلایت (ریز ماهواره ها) در شناسائی ژنهای مقاوم به بیماری بلاست گیاه برنج" بود.