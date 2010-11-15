به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در حاشیه مراسم پایانی رزمایش همت مضاعف در مرزهای سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کنترل مرزها به نفع ایران و کشورهای همسایه است و امن کردن مرزها موجب ارتقاء امنیت و آرامش در داخل کشورها می شود.

وی بیان داشت: این رزمایش با پیام همکاری مشترک برای تامین امنیت مرزهای ایران با کشورهای همسایه به اجرا در آمده است.

وی همکاری مشترک مرزی ایران با پاکستان و افغانستان را مطلوب توصیف کرد و گفت: همکاری خوبی در خصوص مرز ایران با این دو کشور وجود دارد اما شرایط امنیتی این کشورها به گونه ای است که نمی توان از آنها انتظارات زیادی داشت.

احمدی مقدم با تاکید بر حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در مرزهای جنوب شرق کشور گفت: با تقویت بیشتر مرزبانان شاهد بستر توسعه پایدار مردمی در استانهای مرزی به خصوص مناطق محروم خواهیم بود.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزود: با توجه به اقدامات خوب دولت در زمینه عمران، اشتغال و اقتصاد ، مرزبانی بسترها را برای امنیت پایدار در مرزها ایجاد کرده تا دولت بهتر بتواند رشد، بالندگی و شکوفایی را در منطقه ایجاد کند.

وی گفت: از آنجایی که مردم سیستان و بلوچستان هراز گاهی مورد هدف کور تروریستها قرار می گیرند، این رزمایش نشان داد مرزبانی با تمام توان آمادگی دفاع از میهن اسلامی و مردم را دارد.

احمدی مقدم با بیان اینکه رزمایش همت مضاعف به منظور ارتقاء و آمادگی نیروهای مرزبانی برگزار شد، افزود: ارزیابی اولیه از این رزمایش که یک هفته به طول انجامید بسیار موفقیت آمیز و نیروها از آمادگی جسمانی و روحیه بالایی برخوردار بودند.

وی گفت: تا پایان برنامه پنجم با استقرار کامل نیروها و تقویت تجهیزات و امکانات، برنامه های کنترل و انسداد مرزها تحقق خواهد یافت.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به استفاده از سلاح بیهوش کننده توسط مرزبانی اظهار داشت: پلیس حرفه ای باید بتواند با استفاده از ابزارها،تجهیزات وتکنولوژی ها هزینه ماموریت را به حد اقل برساند.

وی گفت: این سلاح به منظور کاهش تلفات انسانی در مرزها و دستگیری متجاوزان و مجرمان مورد استفاده قرار می گیرد.

احمدی مقدم در زمینه برخورد با گروهک تروریستی جند الشیطان گفت: با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی این گروهک ضربات فراوانی خورده و عناصر زیادی را از دست داده است.

وی افزود: تعداد اندکی از عناصر این گروهک باقی مانده که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس درصدد حمایت و تقویت آن هستند.

احمدی مقدم گفت: این سازمان ها هزینه های زیادی برای گروهک ریگی صرف کرده اند و مجبورند برای زنده نگهداشتن و ترمیم آن تلاش کنند و چنانچه این گروهک کارایی لازم را نداشت گروهک دیگری را ساماندهی کنند زیرا هدفشان ضربه زدن به نظام اسلامی و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی است.

وی با تقدیر از همکاریهای خوب مردم سیستان و بلوچستان با نیروهای امنیتی و انتظامی بیان داشت: از مردم خونگرم این استان انتظار است همانگونه که تاکنون با وحدت و همبستگی توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند از این پس نیز با هوشیاری و آگاهی کامل آنان را مایوس سازند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به بهبود امنیت در سیستان و بلوچستان افزود: در دو سال اخیر با تشکیل قرارگاه در شرق کشور و انسجام نیروها و همچنین همکاری مردم امنیت قابل قبولی حتی بالاتر از میانگین برخی شهرهای دیگر کشور، در این استان برقرار شده است.