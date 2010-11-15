به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل اول مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه با برگزاری 6 دیدار از هفته سیزدهم این مسابقات خاتمه یافت. در حساس‌ترین دیدار عصر دوشنبه تیم شهید منصوری قرچک موفق شد با نتیجه 6 بریک تیم پرسپولیس را از پیش رو بردارد و با 26 امتیاز و تفاضل 25+ عنوان قهرمانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال را از آن خود کند.

برای تیم شهید منصوری در این بازی علی رهنما (2 گل)، احمد اسماعیل‌پور، مرتضی عظیمایی، احمد پری‌آذر و محمد کشاورز گل زدند و تک گل تیم پرسپولیس توسط محمدرضا حیدریان وارد دروازه ورامینی‌ها شد.

امروز همچنین تیم گیتی پسند اصفهان در سالن شهید بهشتی مشهد مقابل تیم علم و ادب با نتیجه 4 بر2 به پیروزی رسید اما به خاطر تفاضل گل کمتر (22+) نسبت به تیم شهید منصوری با 26 امتیاز بر سکوی دوم جدول رده بندی ایستاد. برای تیم گیتی پسند در این بازی "موره نو" (2 گل)، سجاد بندی سعدی و محمدرضا زحمتکش گلزنی کردند و گل‌های تیم میزبان توسط وحید امیری و حمید شاندیزی به ثمر رسید.

در روزی که تیم گسترش فولاد تبریز مقابل تربیت بدنی قم به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد، تیم فیروز صفه اصفهان با دو گل شهاب گل محمدزاده و قدرت بهادری از سد دبیری تبریز گذشت و با 20 امتیاز به سکوی چهارم جدول رده بندی صعود کرد.

- نتایج دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* علم و ادب سایپای مشهد 2 - صنایع گیتی پسند اصفهان 4

* شرکت ملی حفاری ایران 10 - آرش بتن قزوین یک

* پرسپولیس تهران یک - شهید منصوری قرچک 6

* لبنیات ارژن شیراز یک - راه ساری صفر

* دبیری تبریز صفر - فیروز صفه اصفهان 2

* تربیت بدنی قم یک - گسترش فولاد تبریز یک

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 26 امتیاز - تفاضل گل 25+

2- صنایع گیتی پسند اصفهان 26 امتیاز - تفاضل گل 22+

3- فولادماهان اصفهان 25 امتیاز

4- فیروز صفه اصفهان 20 امتیاز - تفاضل گل 5+

5- لبنیات ارژن شیراز 20 امتیاز - تفاضل گل صفر

6- گسترش فولاد تبریز 19 امتیاز

7- شرکت ملی حفاری ایران 17 امتیاز

8- علم و ادب سایپا مشهد 16 امتیاز

9- راه ساری 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- تربیت بدنی قم 11 امتیاز - تفاضل گل 5+

11- دبیری تبریز 11 امتیاز - تفاضل گل 7-

12- پرسپولیس تهران 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

13- آرش بتن قزوین یک امتیاز

در تنها دیدار باقیمانده از نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که دیداری معوقه از هفته دهم است، روز پنجشنبه هفته جاری تیم راه ساری در سالن شهید رسول حسینی این شهر به مصاف پرسپولیس می‌رود.