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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

عباسی عنوان کرد:

هدفمندی یارانه ها پیشنیه 80 ساله دارد/ حمایت ویژه از بنگاههای زودبازده

هدفمندی یارانه ها پیشنیه 80 ساله دارد/ حمایت ویژه از بنگاههای زودبازده

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیرتعاون با تاکید بر مشارکت و همراهی مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در طول 80 سال گذشته سعی شد این طرح اجرا شود و این طرح پیشنیه ای به این مدت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عباسی عصر دوشنبه در همایش سالن جهادکشاورزی گرگان افزود: سالانه 100 هزار میلیارد تومان یارانه در قسمت های مختلف هزینه می شود و 70 درصد این یارانه را 20 درصد جمعیت استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه در طرح هدفمندی یارانه ها، دولت به دنبال حذف یارانه نیست، اظهار داشت: مدیریت یارانه ها در این طرح به خود مردم واگذار می شود.
 
عباسی خاطرنشان کرد: آینده این طرح خوش بینانه بوده و بسته های حمایتی برای  بخش های مختلف در نظر گرفته شده است.
 
حمایت ویژه از بنگاههای زودبازده می شود
 
وزیر تعاون یادآورشد: در طرح هدفمندی یارانه ها، حمایت از بنگاههای زودبازده مورد توجه اساسی است و نگرانی در این بخش وجود ندارد.
 
وی یادآورشد: طرح هدفمندی یارانه های به قسمت های متعددی تقسیم می شود که یکی از بخشها واریز یارانه نقدی به حساب مردم است.
 
عباسی عنوان کرد: بخش دیگر این طرح، تخصیص یارانه برای جبران کم و کسری در بخش های مختلف خواهد بود و بخش دیگر این طرح حمایت از بنگاههای تولید یو اقتصادی است.
 
وی خواستار مشارکت و همراهی مردم برای اجرای صحیح این قانون شد و گفت: مردم نگران نباشند و به شایعات نیز توجه نکند.
کد مطلب 1192697

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