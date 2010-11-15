هدفمندی یارانه ها پیشنیه 80 ساله دارد/ حمایت ویژه از بنگاههای زودبازده

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عباسی عصر دوشنبه در همایش سالن جهادکشاورزی گرگان افزود: سالانه 100 هزار میلیارد تومان یارانه در قسمت های مختلف هزینه می شود و 70 درصد این یارانه را 20 درصد جمعیت استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه در طرح هدفمندی یارانه ها، دولت به دنبال حذف یارانه نیست، اظهار داشت: مدیریت یارانه ها در این طرح به خود مردم واگذار می شود.

عباسی خاطرنشان کرد: آینده این طرح خوش بینانه بوده و بسته های حمایتی برای بخش های مختلف در نظر گرفته شده است.

حمایت ویژه از بنگاههای زودبازده می شود

وزیر تعاون یادآورشد: در طرح هدفمندی یارانه ها، حمایت از بنگاههای زودبازده مورد توجه اساسی است و نگرانی در این بخش وجود ندارد.

وی یادآورشد: طرح هدفمندی یارانه های به قسمت های متعددی تقسیم می شود که یکی از بخشها واریز یارانه نقدی به حساب مردم است.

عباسی عنوان کرد: بخش دیگر این طرح، تخصیص یارانه برای جبران کم و کسری در بخش های مختلف خواهد بود و بخش دیگر این طرح حمایت از بنگاههای تولید یو اقتصادی است.

وی خواستار مشارکت و همراهی مردم برای اجرای صحیح این قانون شد و گفت: مردم نگران نباشند و به شایعات نیز توجه نکند.