آلبوم سرودهای قدیمی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم که در قالب یک سی دی و با نظارت و نوازندگی پیانوی منوچهر صهبایی انتشار یافته آثاری ازفریدون فرزانه وضیا مختاری نیز گنجانده شده است.
در یادداشتی که به ضمیمه این آلبوم ارائه شده منوچهر صهبایی چنین نوشته است: در دههى ۱۳۷۰ شمسى، زمانى که مشغول تحقیق در زمینه موسیقى چندصدایى ایران به منظور ارائه دومین تز دکتراى خود به دانشگاه استراسبورگ (فرانسه) بودم، در کنار آثار متعدد براى ارکستر سمفونیک و یا گروههاى مختلف موسیقى مجلسى، به قطعاتى براى پیانو دست یافتم. مهمترینِ این آثار مجموعهاى بود به نامِ «آوازها و تصنیفهاى ایرانى» اثر آلفرد ژان باتیست لومر. این آثار را که قبل از سال ۱۹۰۰ میلادى تصنیف شده بود، اینجانب در دههى ۱۳۷۰ شمسى براى اولینبار در سوئیس اجرا و ضبط و در سال ۱۳۸۲، با همکارى مؤسسه فرهنگى هنرى ماهور، در تهران منتشر کردم. گروه دوم از این آثار قطعاتى بود که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسى بهعنوان »سرود« بهوسیله موسیقیدانان آن زمان نوشته و سپس اکثر آنها، بدون اینکه اجرا شود، به دست فراموشى سپرده شده بود در آلبوم حاضر با تعدادى از این آثار آشنا مىشوید.
در کتابهاى تاریخ موسیقى و رسالهها آمده است که در سال ۱۲۵۲ شمسى (۱۸۷۳ میلادى)، در مراسم میهمانىاى که ملکه ویکتوریاى انگلستان به افتخار ناصرالدینشاه قاجار در قصر ویندسُر برگزار کرده بود، سرود ملى ایران نواخته شد. این سرود تا سال ۱۲۸۸ شمسى، یعنى تا آخر سلطنت محمدعلىشاه قاجار، سرود ملى ایران بود. پس از جستجوى زیاد، به یک نتنوشت براى پیانو از یک سرود ملى دست یافتم که حدس مىزنم مىتواند همان سرودى باشد که به آن اشاره شد. متأسفانه تابهامروز هیچ نتنوشتِ ارکسترىاى از این اثر نیافتهام. در اینجا سعى کردهام نسخهى پیانویى، که تنها نتنوشتِ اصلى از این اثر است، را بدون هیچ تغییرى اجرا کنم (قطعهى ۱). هرگونه سازآرایى و یا شعرگذارى جدید بر روى این اثر مىتواند به اصالت آن صدمهى جبرانناپذیرى وارد آورد.
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