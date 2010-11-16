آلبوم سرودهای قدیمی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم که در قالب یک سی دی و با نظارت و نوازندگی پیانوی منوچهر صهبایی انتشار یافته آثاری ازفریدون فرزانه وضیا مختاری نیز گنجانده شده است.

در یادداشتی که به ضمیمه این آلبوم ارائه شده منوچهر صهبایی چنین نوشته است: در دهه‏ى ۱۳۷۰ شمسى، زمانى که مشغول تحقیق در زمینه موسیقى چندصدایى ایران به منظور ارائه دومین تز دکتراى خود به دانشگاه استراسبورگ (فرانسه) بودم، در کنار آثار متعدد براى ارکستر سمفونیک و یا گروه‏هاى مختلف موسیقى مجلسى، به قطعاتى براى پیانو دست یافتم. مهم‏ترینِ این آثار مجموعه‏اى بود به نامِ «آوازها و تصنیف‏هاى ایرانى» اثر آلفرد ژان باتیست لومر. این آثار را که قبل از سال ۱۹۰۰ میلادى تصنیف شده بود، اینجانب در دهه‏ى ۱۳۷۰ شمسى براى اولین‏بار در سوئیس اجرا و ضبط و در سال ۱۳۸۲، با همکارى مؤسسه فرهنگى هنرى ماهور، در تهران منتشر کردم. گروه دوم از این آثار قطعاتى بود که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسى به‏عنوان »سرود« به‏وسیله‏ موسیقیدانان آن زمان نوشته و سپس اکثر آنها، بدون اینکه اجرا شود، به دست فراموشى سپرده شده بود در آلبوم حاضر با تعدادى از این آثار آشنا مى‏شوید.

در کتاب‏هاى تاریخ موسیقى و رساله‏ها آمده است که در سال ۱۲۵۲ شمسى (۱۸۷۳ میلادى)، در مراسم میهمانى‏اى که ملکه ویکتوریاى انگلستان به افتخار ناصرالدین‏شاه قاجار در قصر ویندسُر برگزار کرده بود، سرود ملى ایران نواخته شد. این سرود تا سال ۱۲۸۸ شمسى، یعنى تا آخر سلطنت محمدعلى‏شاه قاجار، سرود ملى ایران بود. پس از جستجوى زیاد، به یک نت‏نوشت براى پیانو از یک سرود ملى دست یافتم که حدس مى‏زنم مى‏تواند همان سرودى باشد که به آن اشاره شد. متأسفانه تابه‏امروز هیچ نت‏نوشتِ ارکسترى‏اى از این اثر نیافته‏ام. در اینجا سعى کرده‏ام نسخه‏ى پیانویى، که تنها نت‏نوشتِ اصلى از این اثر است، را بدون هیچ تغییرى اجرا کنم (قطعه‏ى ۱). هرگونه سازآرایى و یا شعرگذارى جدید بر روى این اثر مى‏تواند به اصالت آن صدمهى جبران‏ناپذیرى وارد آورد.

