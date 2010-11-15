مردم افغانستان حضور نیروهای بیگانه را تحمل نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی ظهر امروز دوشنبه در دیدار زلمای رسول در تهران ، پیوندهای نزدیک تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو ملت را بستر مهمی برای تقویت همکاری های برادرانه دو کشور خواند و افزود: توسعه همکاری های همه جانبه با افغانستان از اولویت های مهم سیاست منطقه ای ایران است و مجلس شورای اسلامی از تقویت روابط برادرانه دو کشور در همه عرصه ها حمایت می کند.

لاریجانی در ادامه این دیدار حضور نیروهای بیگانه در منطقه را عامل تقویت و رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه دانست و افزود: رشد افراط گرایی در منطقه محصول همکاری استراتژیک قدرت های بین المللی و پاره ای هم پیمانان منطقه ای آنها بود.

وی گسترش افراط گرایی در منطقه را در راستای منافع قدرت های فرامنطقه ای برای دخالت در امور داخلی کشورها دانست.

لاریجانی با اشاره به پیشینه تاریخی ظلم ستیزی و مبارزاتی مردم افغانستان تصریح کرد: مردم افغانستان هیچگاه حضور نیروهای بیگانه در این کشور را تحمل نخواهند کرد.

زلمای رسول وزیر امورخارجه افغانستان نیز در این دیدار بر اهمیت همکاری منطقه ای برای تامین امنیت و آرامش در این کشور تاکید کرد و افزود: کمک های ایران برای توسعه و پیشرفت اقتصادی افغانستان نقش مهمی در استقرار آرامش این کشور داشته است.

وی ایران را کشور دوست و برادر افغانستان خواند تقویت و تحکیم صلح آرامش در افغانستان را خواست ملی مردم این کشور دانست.

وزیر امورخارجه افغانستان در این دیدار توضیحاتی پیرامون پروسه صلح در این کشور، اقدامات دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر و واگذاری امور به مردم و دولت افغانستان بیان کرد.