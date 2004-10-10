آيين نامه حساب سرمايه گذاري در سبد اوراق بهادار تدوين شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" دبير كل بورس اوراق بهادار در خصوص اقدامات بورس براي ايجاد سرمايه گذاري غير مستقيم در بازار سرمايه كشور، با اشاره به ضرورت شكل گيري سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس اوراق بهادارگفت: در چهارچوب قوانين و مقررات جاري، آيين نامه حساب سرمايه گذاري در سبد اوراق بهادارتوسط سازمان بورس تدوين شد.

دكتر حسين عبده تبريزي با بيان اينكه اين ابزار سرمايه گذاري از صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري الگو برداري شده است، افزود: البته درحساب سرمايه گذاري در سبد اوراق بهادارسرمايه مشخصي وجود داشته وبازار ثانويه آن در بورس تعريف شده مي باشد و اين درحالي است كه اكثر صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك دنيا داراي سرمايه مشخصي نيستند وطرح بازخريد توسط خود مديريت صندوق انجام مي شود.

وي با اشاره به اينكه ساختاراين حساب ازهفت قسمت تشكيل شده است،اظهار داشت: اين حساب ها از بخش هاي سهامداران،هيات مديره، مشاور سرمايه گذاري صندوق، امين صندوق، حسابرس مستقل وعامل اجرايي صندوق تشكيل خواهد شد.

عبده تبريزي افزود: در طراحي حساب سبد اوراق بهادار تلاش شده نيازي به وضع قوانين ومقررات جديد نباشد و بتوان در چهار چوب مقررات جاري به تشكيل وعملياتي كردن اين حساب ها اقدام كرد.

عبده تبريزي با اشاره به اهميت سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس، گفت: درساختار حساب سبد اوراق بهادار براي ساده سازي فرآيند و اجتناب از وضع قوانين جديد، اركان كمتري تعريف شده وبرخي از اجزاي مورد نياز اين حساب در يكديگر ادغام شده است.