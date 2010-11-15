بازرسی از اصناف به پنج هزار نفر از بسیجیان ادارات واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این تفاهم نامه که به امضای نکویی مهر رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سردار سرتیپ احمدی میانجی رئیس سازمان بسیج ادارات رسید، دو طرف بر لزوم اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه ها تاکید کردند.

بر اساس این تفاهم نامه، نظارت و بازرسی از اصناف، به بیش از پنج هزار نفر از بسیجیان ادارات واگذار شده است.



در این مراسم که با حضور جمع زیادی از بسیجیان ادارات برگزار شد، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی قانون هدفمند کردن یارانه ها را بزرگترین تصمیم اقتصادی کشور دانست و گفت: با حضور بسیج در اجرای این قانون، جلوه هایی از همیاری دولت و ملت به نمایش گذاشته می شود.



وی با اشاره به چگونگی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تصریح کرد: هدف از اجرای این قانون، حذف یارانه ها نیست، بلکه اختصاص یارانه ها به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.



وزیر بازرگانی با بیان اینکه در این قانون، یارانه ها از حامل های انرژی حذف می شود، گفت: دولت برای اصلاح قیمتها و واقعی کردن آن ها، برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بسته های حمایتی درنظر گرفته است.



غضنفری تاکید کرد: دولت انتظار ندارد، خدمات و کالاهای مصرفی مردم با افزایش قیمت مواجه شود.



وی افزود: با ساز و کاری که در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است، قیمت کالاهای تولیدی ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. غضنفری از وجود بیش از ده هزار بازرس و ناظر زیرپوشش وزارت بازرگانی در سطح کشور خبر داد و گفت: علاوه بر این بسیجیان نیز به عنوان انجمن های دفاع از حقوق مصرف کنندگان در سطوح مختلف کشور نقش موثری ایفا خواهند کرد.



وی از بسیج ادارات خواست ضمن انتقال سریع اطلاعات مربوط به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، به دولت پیشنهادهای سازنده خود را برای رفع نواقص و کاستی ها اعلام کنند.



وزیر بازرگانی از مردم خواست: همچنان به مصرف متعارف خود و صرفه جویی در انرژی ادامه دهند. تصویر با صدا دارد

