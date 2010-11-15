سرکرده طالبان مذاکره با دولت افغانستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طالبان افغانستان پیشنهاد دولت "حامد کرزای" برای مذاکره و کنار گذاشتن سلاح را رد کرد.

"ملا محمد عمر" سرکرده این شبه نظامیان در پیامی که به مناسبت عید قربان منتشر کرد مدعی شد که شبه نظامیان "امارت اسلامی افغانستان" پیروز جنگ خواهند بود.

در این پیام اینترنتی آمده است: ادعای مذاکره و انعطاف پذیری در مواضع امارت اسلامی تبلیغاتی بی اساس است. ملا عمر در ادامه فرماندهان نظامی غرب را به تلاش برای پوشاندن شکست خود در جنگ افغانستان از طریق ایجاد امید واهی در بین مردم افغان متهم کرد.

وی اعلام کرد راهبرد طالبان افزایش حملات به نیروهای خارجی در سراسر افغانستان به منظور واداشتن آنان به ترک خاک این کشور است.

این در حالی است که حامد کرزای اخیرا گفته است آمریکا باید شمارعملیات نظامی خود در افغانستان را کاهش داده و به اعزام نیروهای عملیات ویژه در حملات شبانه که تنها موجبات خشم افغانی ها را فراهم کرده و باعث تشدید حملات طالبان می شود، پایان دهد.

گفتنی است این اظهارات کرزای خشم مقامهای غربی از جمله ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان را بدنبال داشته است.