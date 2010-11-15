قیمت آرد خبازی 10 تا 15 درصد افزایش می‌ یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بختیار اعلایی پور عصر دوشنبه در نشست بررسی بسته های حمایتی هدفمند کردن یارانه ها در ابرکوه اظهار داشت: از این به بعد با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ ها، دولت برای احداث و توسعه آزادپزیها و بهسازی و نوسازی به ویژه تولید نان‌های صنعتی اهمیت بیشتری قائل شده است.

وی در مورد قیمتهای نان در آینده بیان داشت: با اعلام نرخ جدید، قیمت نان آزاد‌پزیها به طور قطع کاهش خواهد یافت و برای نانهای سنتی نیز تفاوت چندانی در نرخ شاهد نخواهیم بود.

اعلایی پور خاطرنشان کرد: با هدفمند کردن یارانه‌ ها، بیشتر به سمت و سوی نانهای صنعتی و توسعه آزادپزی خواهیم رفت.

تسهیلات ویژه ای برای تجمیع نانواییهای سنتی در نظر گرفته شده است

وی افزود: اگر نانوایی ‌های سنتی تجمیع و یک واحد بزرگ راه ‌اندازی کنند، دولت تمهیدات و تسهیلاتی برای آنان در نظر خواهد گرفت اما چنانچه مایل به تجمیع نیز نباشند، دولت در هدفمند کردن یارانه‌ ها برای آنها تمهیدات و تسهیلاتی برای جبران ضرر و زیان احتمالی اینگونه واحدها پیش ‌بینی کرده است.

اعلایی‌پور در مورد نانواییهای آزادپز استان یزد نیز اظهار داشت: در حال حاضر رتبه پنجم کشور را از لحاظ احداث و ترویج و توسعه آزادپزیها به خود اختصاص داده‌ ایم و حدود 157 واحد در سطح شهرستان یزد و 220 واحد نانوایی آزادپز در سطح استان به فعالیت مشغول هستند.

وی خاطر نشان کرد: از لحاظ تامین نان مردم، خوشبختانه نانهای تولیدی آزادپزیها از کیفیت بالایی برخوردار است و رضایت مردم را به دنبال داشته است.

مردم برای افزایش قیمت نان نگرانی نداشته باشند

وی به مردم توصیه کرد: در برنامه هدفمندی یارانه‌ ها هیچ نگرانی نداشته باشند زیرا به طور قطع برنامه‌ های اتخاذ شده به نفع مردم است و با توجه به اینکه پول خودشان به خودشان سپرده می‌ شود، با دقت بیشتری نسبت به خرج کردن اقدام می ‌کنند، نان با کیفیت خریداری می‌کنند و در نتیجه از ضایعات جلوگیری می‌ شود که این امر اصلاح الگوی مصرف را نیز به دنبال خواهد داشت.

اعلایی همچنین دو شماره تلفن 8246125 و 8246124 را برای رسیدگی به شکایات و مشکلات مردن اعلام کرد و گفت: این شماره‌ ها به طور شبانه ‌روزی پاسخگوی مردم خواهد بود.