کاروان ایران در پایان روز سوم دو پله دیگر سقوط کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در جریان رقابت ورزشکاران در روز سوم از شانزدهمین دوره بازی‏های آسیایی که در گوانگجو جریان دارد، کاروان ورزش ایران توسط رضائیان در رشته وزنه برداری به یک مدال نقره دیگر دست یافت و مجموع مدال‌های خود را به پنج مدال (2 مدال نقره و سه مدال برنز) رساند.

با این وجود کاروان ورزش کشورمان در پایان سومین روز این بازی‌ها با دو پله سقوط نسبت به روز گذشته در رده چهاردهم قرار گرفت.

تاکنون 309 مدال در قالب 93 مدال طلا، 93 مدال نقره و 123 مدال برنز میان ورزشکاران شرکت کننده در بازی‎های آسیایی توزیع شده است. در این میان چینی‌های میزبان با 54 مدال طلا، 20 مدال نقره و 19 مدال برنز همچنان در صدر جدول توزیع مدال‌ها هستند.

جدول توزیع مدال‌ها در پایان روز سوم بازی‌های آسیایی به شرح زیر است:

1- چین با 54 طلا، 20 نقره و 19 برنز

2- کره جنوبی با 18 طلا، 14 نقره و 18 برتز

3- ژاپن با 13 طلا، 25 نقره و 23 برنز

4- چین تایپه با 2 طلا، 3 نقره و 9 برنز

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14- ایران با 2 نقره و 3 برنز

15- ویتنام با 2 نقره و 3 برنز