به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، براین اساس به ورزشکاران مدال‌آور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از 700 تا 1500 دلار پاداش نقدی اهدا خواهد شد.

جوایزی که کمیته ملی المپیک برای ورزشکاران مدال‌آور در نظر گرفته به شرح زیر است:

مدال طلا (1500 دلار)

مدال نقره (1000 دلار)

مدال برنز (700 دلار)

ورزشکاران مدال‌آور پای سکوی قهرمانی این پاداش را دریافت خواهند کرد. ورزشکارانی که تا به امروز موفق به کسب مدال شده‌اند، امشب جوایز نقدی خود را از مسئولان کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند.

این جوایز نقدی جدا از جوایزی است که سازمان تربیت بدنی برای مدال‌آوران شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی درنظر گرفته است.