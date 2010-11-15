گرگان پایتخت پیاده روی خانوادگی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام فدراسیون ورزشهای همگانی، همایش پیاده روی خانوادگی در گرگان از نظر نوع بزگراری، مشارکت مردم، نظم و شمار جمعیت در کشور و جهان بی نظیر بود.

این همایش پیاده روی صبح جمعه گذشته با شرکت خانوارهای گلستان از مسیر میدان شهرداری تا ناهارخوران گرگان برگزار شد و دستیابی به شور و نشاط با ورزش، ایجاد وحدت و انسجام و همدلی بین اقشار مردم از اهداف این همایش اعلام شد.

پرواز نمادین پاراگلایدر از فرازد آسمان گلستان از جمله برنامه های این همایش بزرگ بود که با همت تربیت بدنی، بانک ملی، لشگر 30 پیاده گرگان و دیگر دستگاههای اجرایی برگزار شد.

در این همایش پیاده روی هزار و 82 جایزه بزرگ و کوچک از سوی بانک ملی گلستان در نظر گرفته شد که شامل یک دستگاه خودرو سمند، یک دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه تراکتور کابین دار آروید بود.

بقیه جایزه های این همایش بزررگ نیز در مراسمی دیگر به قید قرعه به شرکت کنندگان اهداء می شود.