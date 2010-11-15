  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۲۵

احمدی نژاد :

اطلاع‌رسانی شفاف لازمه موفقیت هدفمندی یارانه‌ها است

اطلاع‌رسانی شفاف لازمه موفقیت هدفمندی یارانه‌ها است

رئیس جمهور ، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق را لازمه موفقیت این اقدام بزرگ اقتصادی خواند و گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها با مشارکت حداکثری مردم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه در همایش سراسری هدفمندسازی یارانه‌ها و در جمع استانداران و اعضای ستاد اجرایی این طرح از مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری، برقراری عدالت، از میان بردن فاصله طبقاتی و افزایش تولید ملی به عنوان بخشی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد و افزود: این طرح، مردمی‌ترین و بزرگترین طرح عدالت محور تاریخ کشور است و منافع آن در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد.

وزیر کشور هم در این همایش از آمادگی همه تشکل‌ها و کانون‌های صنفی برای اجرای دقیق طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

 
 
کد مطلب 1192738

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها