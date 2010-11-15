به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه در همایش سراسری هدفمندسازی یارانه‌ها و در جمع استانداران و اعضای ستاد اجرایی این طرح از مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری، برقراری عدالت، از میان بردن فاصله طبقاتی و افزایش تولید ملی به عنوان بخشی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد و افزود: این طرح، مردمی‌ترین و بزرگترین طرح عدالت محور تاریخ کشور است و منافع آن در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد.



وزیر کشور هم در این همایش از آمادگی همه تشکل‌ها و کانون‌های صنفی برای اجرای دقیق طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.



