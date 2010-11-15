رژیم صهیونیستی از رویارویی با مقاومت هراس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نبیل قاووق" تاکید کرد: اسرائیل از رویاروی با حزب الله هراس دارد و هزاران حساب ویژه روی آن باز کرده است هرچند که به تهدیدعلیه مقاومت می پردازد. اگر رژیم صهیونیستی به فکر تجاوزبه لبنان باشد مقاومت شکست تلخی به آن وارد می کند.

وی ادامه داد: هدف دشمنان از زمان صدور قطعنامه 1559 و به دنبال آن جنگ 33 روزه حمله به سلاح مقاومت و دستاوردها و خدشه وارد کردن به وجهه آن بوده است.

قاووق افزود: دشمنان سعی دارند که با حکم احتمالی مقاومت را مشغول کنند تا قدرتش را تحت تاثیر قرار دهند و از صحنه رویارویی آنرا حذف کنند اما همه تحرکات داخلی، بین المللی، دادگاهها، قطعنامه ها واحکام بین المللی نمی تواند مقاومت را ازهدف خود که مقابله با رژیم صهیونیستی است، منحرف کند.

وی تاکید کرد:اولویت ما آزادی مزارع "شبعا" وتپه های" کفرشوبا" است با وجود همه فشارها ما به فکر تقویت مقاومت و دستاورهای آن هستیم ما آماده مقابله با دشمن هستیم تا پیروزی بزرگترازقبل بدست آوریم.

معاون حزب الله بیان داشت: آمریکا و هم پیمانانش ناتوانتر از آن هستند که بتوانند حرف واحد از حروف مقاومت را حذف کنند و ضعیف تر ازخدشه وارد کردن به وجهه مبارزان هستند.

وی ادامه داد: با وجود فشارهای آمریکا و هم پیمانانش مقاومت روز به روز قوی تر می شود آمریکا، قطعنامه ها واحکام بین المللی نمی تواند وجهه مقاومت را خدشه دار کند.