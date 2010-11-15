چهار عضو کابینه ایتالیا استعفا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چهار تن از اعضای کابینه "سیلیو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا که روز گذشته از استعفای خود در صورت کناره گیری نکردن وی خبر داده بودند، تهدیدشان را عملی کردند.

بر این اساس "آندره آ روچی" وزیر اروپا و دو تن از معاونان وزیر توسعه اقتصادی از جناح "جیان فرانکو فینی" رئیس پارلمان ایتالیا جزو اسعتفا دهندگان هستند.

این اقدام در راستای اعمال فشار به برلوسکنی برای کناره گیری صورت می گیرد. فینی پیشتر اعلام کرده بود اگر نخست وزیر بصورت داوطلبانه کنار نرود، از راههای دیگر برای واداشتن وی به این کار استفاده خواهد کرد.

به این ترتیب برلوسکنی بار دیگر ناچار به گرفتن رای اعتماد از مجلس می شود که با توجه به جبهه گیری جناح نزدیک به رئیس پارلمان علیه نخست وزیر امید اندکی برای کسب مجدد رای اعتماد توسط دولت وی وجود دارد.