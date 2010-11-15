به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیممشایی در مراسم معارفه حمیدرضا فاضلی رئیس جدید سازمان فضایی ایران که بعد از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد بر لزوم باز شدن باب تعامل و همکاری فضایی با کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: تعامل در علوم فضایی میتواند محور دیپلماسی منطقهای جمهوری اسلامی ایران باشد.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به مدیریت ظالمانه حاکم بر جهان گفت: برای رفع مخاطرات لازم است قدرت خود را به واسطه ارتقای علم و دانش افزایش داده و امکان زندگی و بقای شرافتمندانه و عزتمندانه را فراهم کنیم.
رحیم مشایی تلاش برای ایجاد دنیای امن و آزاد را برای همه ملتها یک تکلیف خواند و افزود: ما به دنبال اقتداری هستیم که ارزش و حقیقت انسان را به دنیا نشان دهد و این منطق ملت ایران برای مدعای پرچمداری در مسیر پیشرفت و توسعه است.
رئیس دفتر رئیسجمهور از سازمان فضایی ایران به عنوان مرکزی برای هدایت و مدیریت پژوهشهای فضایی یاد کرد و گفت: برای رشد سریعتر و بالندگی تحقیقات فضایی باید نتایج پژوهشها وارد بازار شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیممشایی در مراسم معارفه حمیدرضا فاضلی رئیس جدید سازمان فضایی ایران که بعد از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد بر لزوم باز شدن باب تعامل و همکاری فضایی با کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: تعامل در علوم فضایی میتواند محور دیپلماسی منطقهای جمهوری اسلامی ایران باشد.
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