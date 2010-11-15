به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم‌مشایی در مراسم معارفه حمیدرضا فاضلی رئیس جدید سازمان فضایی ایران که بعد از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد بر لزوم باز شدن باب تعامل و همکاری فضایی با کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: تعامل در علوم فضایی می‌تواند محور دیپلماسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد.



مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به مدیریت ظالمانه حاکم بر جهان گفت: برای رفع مخاطرات لازم است قدرت خود را به واسطه ارتقای علم و دانش افزایش داده و امکان زندگی و بقای شرافتمندانه و عزتمندانه را فراهم کنیم.



رحیم ‌مشایی تلاش برای ایجاد دنیای امن و آزاد را برای همه ملت‌ها یک تکلیف خواند و افزود: ما به دنبال اقتداری هستیم که ارزش و حقیقت انسان را به دنیا نشان دهد و این منطق ملت ایران برای مدعای پرچمداری در مسیر پیشرفت و توسعه است.