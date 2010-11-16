بنیاد تعاون بانوان در کشور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اعظم درویش خضری شامگاه دوشنبه در جمع تعاونگران گلستان گفت: از دیگر برنامه های این وزارتخانه، تشکیل نمایشگاهی در کیش و ارایه تولیدات 30 تعاونی برتر کشور در آن است.

وی اظهار داشت: آموزش به تعاونیها از جمله آموزش بازاریابی، تولید فیلمها و برنامه های تعاونیها در صدا و سیما از دیگر برنامه هاست.

درویش خضری گفت: از مهمترین برنامه ها، راه اندازی نمایشگاههای داخلی و فروش اجناس تعاونگران است.

معاون تشکیلات و نیروی انسانی وزارت تعاون گفت: مسئله مهم تعاون سفارش قرآنی آن است که در نگاه حقوقی هفت فکر تعاونگر را در نظر بگیرید که با هم تبدیل به یک نابغه می شوند.