۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۶

بنیاد تعاون بانوان در کشور تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تشکیلات و نیروی انسانی وزارت تعاون، ازتشکیل بنیاد تعاون زنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اعظم درویش خضری شامگاه دوشنبه در جمع تعاونگران گلستان گفت: از دیگر برنامه های این وزارتخانه، تشکیل نمایشگاهی در کیش و ارایه تولیدات 30 تعاونی برتر کشور در آن است.

وی اظهار داشت: آموزش به تعاونیها از جمله آموزش بازاریابی، تولید فیلمها و برنامه های تعاونیها در صدا و سیما از دیگر برنامه هاست.
 
درویش خضری گفت: از مهمترین برنامه ها، راه اندازی نمایشگاههای داخلی و فروش اجناس تعاونگران است.
 
معاون تشکیلات و نیروی انسانی وزارت تعاون گفت: مسئله مهم تعاون سفارش قرآنی آن است که در نگاه حقوقی هفت فکر تعاونگر را در نظر بگیرید که با هم تبدیل به یک نابغه می شوند.
