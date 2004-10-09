رقيب اصلي كرزاي از شركت درانتخابات و انداختن راي خود در صندوق امتناع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، يونس قانوني وزير سابق آموزش و پرورش افغانستان ورقيب اصلي كرزاي در انتخابات رياست جمهوري در اعتراض به آنچه وي ايراد واشكال در روند انتخابات دانسته ، به خبرنگاران گفت كه فرضاكه جوهر غير قابل پا ك شدن كه براي انگشتان راي دهندگان افغاني استفاده مي شود نشان دهد آنها راي خود را به صندوق انداخته اند اما اين جوهر به آساني با آب شسته مي شود .



قانوني به خبرنگاران گفت :ما بايد سريعا اين مسئله را مورد بحث و بررسي قراردهيم .



وي افزود : اگر اين كارادامه پيدا كند انتخابات افغانستان از صحت برخوردار نخواهد بود . من در حال پيدا كردن راه حلي براي همه كانديداها هستم . اگر ما را ه حلي را پيدا كنيم راي خواهيم داد و اگر پيدا نكنيم راي نخواهيم داد .



بنابراين گزارش خبرنگاران رويترز چنين شكايتهايي را از راي دهنگان معتددي شنيده اند و آنها ديده اند كه چگونه اين جوهر به آساني پاك مي شود .





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