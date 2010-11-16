به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم آبان ماه سینمای ایران با اخباری چون بحث تجمیع تهیه کنندگان در یک صنف واحد، کلید خوردن فیلم "اسب حیوان نجیبی است"، حاشیه های فیلم "پایان نامه" حامد کلاهداری، لیست هنرمندانی که مکه مکرمه مشرف شدند و... روبرو بود.

- صنف واحد تهیه کنندگان خانه سینما را ساماندهی می کنند. این خبری بود که سید علیرضا سجادپور روز جمعه هفته گذشته در برنامه سینمایی هفت عنوان کرد و حاشیه های فراوانی نیز به همراه داشت. مدیر اداره نظارت و ارزشیابی در این ارتباط گفت، قرار است که اتحاد واحدی در این زمینه تشکیل شود که این اتحاد کاملا صنفی خواهد بود و صنف واحد تنها چیزی است که ما در این زمینه قبول داریم. افراد هم در این تشکل عریان از هر نوع گروهی حضور خواهند یافت.

وی در ادامه بیان کرد، پس از تشکیل یک صنف واحد ساماندهی دیگر صنوف سینمایی هم بر عهده این صنف قرار خواهد گرفت. یعنی خانه سینمای اصلاح شده‌ای که در آن زمان وجود خواهد داشت به واسطه این شورا ساماندهی می‌شود.

پس از انتشار این خبر و چاپ گفتگوهای متعددی با تهیه کنندگان، 118 تهیه‌کننده سینما با نگارش بیانیه کوتاهی و امضاء آن، اتحاد و یکپارچگی تهیه‌کنندگان سینمای ایران را در یک مجموعه تأیید و اجماع کردند. در متن این بیانیه‌ آمده: تهیه کنندگان و امضا کنندگان زیر بر اتحاد و یکپارچگی مجموعه تهیه کنندگان در سینمای ایران اجماع داریم. این خواسته کسانی است که دل سوخته فرهنگ و هنر و سینمای این مرز و بوم هستند و نگران آینده سینما، بعد از تجمیع تهیه‌کنندگان بر چگونگی یکپارچه شدن و زیر یک سقف قرار گرفتن و وفاق بر یک اساسنامه و صنف واحد تصمیم خواهند گرفت.

- فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" چهارمین فیلم بلند سینمایی عبدالرضا کاهانی هفته گذشته در تهران کلید خورد. در این فیلم مهتاب کرامتی، حبیب رضایی، اشکان خطیبی، پارسا پیروفر، پانته ا بهرام، باران کوثری، مهران احمدی، کارن همایونفر و ... بازی می کنند. بیشتر صحنه های این فیلم در شب فیلمبرداری می شود.

- همچنان بازار شایعه درگذشت هنرمندان برجسته و پیشکسوت سینما و تئاتر ایران ادامه دارد. هفته گذشته نیز خبردرگذشت یکی از پیشکسوتان بازیگری سینما و تئاتر در چند ساعت با پیامک میان اهالی مطبوعات و حتی مردم منتشر شد. که خوشبختانه پس از تماس تلفنی با منزل وی متوجه شدیم که این خبر از پایه و اساس دروغ است.

- جشنواره بین المللی سینما حقیت هفته گذشت برگزار شد و مراسم اختتامیه آن با حضور هنرمندان و مسئولین سینمایی روز جمعه 21 آبان ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و برگزدیگان اعلام شدند.

- فیلم "عصر جمعه" ساخته مونا زندی بعد از پنج سال در گروه سینمایی آزاد اکران عمومی می شود. این فیلم که در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی جوایز متعددی را نصیب خود کرده است، در طی این سالها چندین بار قرار بود به اکران در آید که با مخالفت‌هایی روبرو شد و هنوز دلایل آن مشخص نیست. کارگردان این اثر طی این سالها کار دوم خود را نیز کلید نزده است.

- انتشار خبر حضور هنرمندان در قالب کاروانی به مکه مکرمه یکی از اخبار داغ هفته سوم آبان ماه در سینمای ایران بود. در این کاروان هنرمندانی چون، صدیقه صحت، شهرزاد جعفری، محمد مهدی سلوکی، مهرانه مهین ترابی، پیام صابری، زیبا بروفه، الناز شاکردوست، میرحسین معلومی، سید جواد میرهاشمی، یدالله شهیدی، حسین محجوب، حسن جوهرچی، جهانبخش سلطانی، رضا توکلی، علیرضا خمسه، افسر اسدی، محمد مسلمی، حمید گلی و علی فروتن اشاره کرد.

مسعود اطیابی، محمدرضا شفیعی، سعید نعمت الله، روح الله برداری، اسرافیل علمداری، مرتضی رزاق کریمی، علی درخشی، عطالله سلمانیان، سید رحیم حسینی، جلیل فرجاد، حسن نجاریان، آریا عظیمی نژاد، محرم زینال زاده، سید علیرضا سجادپور، جهانبخش سلطانی، فرزاد جودت و... از دیگر زائران خانه خدا هستند.

- شایعات مختلفی که پیرامون شکایت از عوامل فیلم "دموکراسی تو روز روشن" شنیده می‌شد، با انتشار دادنامه رسمی شد. هیئت خانواده شهدا و ایثارگران تقاضای تعقیب و مجازات دست‌اندرکاران تولید و پخش فیلم یاد شده را با شکواییه‌ای به دادستان تهران شدند.

متن دادنامه به این شرح است: در فیلم "دموکراسی تو روز روشن" شهادت رزمندگان جنگ تحمیلی، شهادت جانبازان بعد از جنگ، سیاست‌های نظام و قوانین حاکم بر اجتماع و اعتقادات و باورهای دینی مردم زیر سؤال رفته است. این فیلم با نگاهی تمسخرآمیز و مغرضانه به شبهه‌پراکنی نسبت به مقوله دفاع مقدس پرداخته است و کارگردان در پیام فیلم بی‌محابا به شهدا و جانبازان اهانت کرده و قداست شهید را در هم شکسته است و به نوعی به اعتقادات جامعه و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان که برگرفته از اعتقادات دینی و صراحت قرآن مجید است طعنه زده و در جهت سکولار کردن ارزش‌های دینی و مذهبی قدم نهاده است.

هیئت خانواده شهدا و ایثارگران در دادنامه می‌گوید:در جای، جای فیلم به ایثارگری‌های رزمندگان و شهدا که با خون خود از حیثیت و ناموس خود و دیگران دفاع کرده‌اند به شکل مسخره‌آمیزی نگریسته شده است.

- ساخت فیلم "پایان نامه" حامد کلاهداری با حاشیه های فراوانی همراه شد. ماجرا با انتشار خبر تائیدنشده‌ای شروع شد که در آن آمده بود، در فیلمی با موضوع حوادث پس از انتخابات، لیلا اوتادی، ندا آقاسلطان می شود. در این خبر آمده بود که فیلم "پایان نامه" با موضوع جنگ نرم و حوادث بعد از انتخابات به تهیه کنندگی روح الله شمقدری و کارگردانی حامد کلاهداری جلوی دوربین رفت.

برخی سایتهای خبری با اعلام این خبر نوشتند: موضوع فیلم درباره استاد دانشگاهی است که دارای فعالیتهای جاسوسی و ارتباط با بیگانه است و چهار دانشجویی که با این استاد پایان نامه دارند. این پایان نامه بهانه ای می شود برای ورود این دانشجویان به دنیای پر خطر سیاست.



اما روابط عمومی این فیلم اساسا پرداخت این فیلم به ماجرای ندا آقا سلطان را کذب خواند. لیلا اوتادی هم اعلام کرد به دلیل شکستگی پا، تا دو ماه اصلا در هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند بازی کند.

روز گذشته نیز امیرآقایی از بازی در این پروژه انصراف داد و کامران تفتی جایگزین شد. وی در اینباره توضیح داد:نظر به اینکه فیلمنامه "پایان نامه" نسبت به نسخه اولیه دچار تغییراتی شده و این تغییرات بدون اطلاع اینجانب انجام شده انصراف خود را از بازی در این پروژه اعلام می‌کنم.