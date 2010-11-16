حجت‌الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وحدت میان اصولگرایان گفت: اصولگرایان با یکدیگر وحدت دارند اما نیاز است که بیش از پیش این وحدت را تقویت کنند.

وی تاکید کرد: پرهیز از انگ‌زنی و برچسب‌زنی به افراد می‌تواند گام مهمی در تقویت وحدت باشد.

اکرمی ادامه داد: جریان اصولگرایی باید شرح صدر داشته باشند ، حرف افراد مختلف را بشنوند و هیچگاه عجولانه پس از شنیدن سخنان افراد به آنان انگ و برچسب نزنند.

وی همچنین ادامه داد: جریان اصولگرایی باید از میان سخنان گفته شده انتخاب احسن کند و به شنیده‌ها اکتفا نکند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه امروز جامعه ما سیاسی است و جنگ روانی در داخل و خارج وجود دارد افزود: جریان اصولگرایی در این برهه از زمان هرچه بیشتر بر سر موضوعات مختلف توافق و تفاهم داشته باشد در جهت وحدت بیشتر گام برداشته است.

وی درباره اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر اینکه جریان اصولگرایی نیازمند غربالگری است، گفت : از نظر من غربالگری ضرورتی ندارد و من معتقدم جریان اصولگرایی مبنایی دارد که باید بر اساس آن عمل کرد.

اکرمی گفت: قانون اساسی، ولایت فقیه و اسلام ناب محمدی از جمله مبانی اصولگرایی است و باید بر سر این اصول توافق و تفاهم داشته باشیم.

وی افزود: غربالگری اساساً به چه معناست؟ از نظر من تنها افرادی که اصول و مبانی اصولگرایی را قبول دارند در جریان اصولگرایی قرار می‌گیرند و هیچ غربالگری دیگری نیاز نیست.