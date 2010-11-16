  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

شکاری اعلام کرد:

هیچ موردی از بیماری التور در بندرعباس گزارش نشده است

هیچ موردی از بیماری التور در بندرعباس گزارش نشده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تا کنون هیچ مورد مشکوکی از بیماری التور در بندرعباس گزارش نشده است.

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: شیوع بیماری التور در شهر بندرعباس شایعه بوده است و تا کنون هیچ موردی از این بیماری در بندرعباس گزارش نشده است.

شکاری افزود: میزان شیوع بیماری اسهال و استفراغ فصلی در سال جاری کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است و برای کنترل بیماریهای فصلی تمهیدات ویژه ای صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: معدود بیماریهای اسهالی گزارش شده در شهر بندرعباس نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی و فصلی بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.

کد مطلب 1192795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها