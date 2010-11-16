هیچ موردی از بیماری التور در بندرعباس گزارش نشده است

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: شیوع بیماری التور در شهر بندرعباس شایعه بوده است و تا کنون هیچ موردی از این بیماری در بندرعباس گزارش نشده است.

شکاری افزود: میزان شیوع بیماری اسهال و استفراغ فصلی در سال جاری کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است و برای کنترل بیماریهای فصلی تمهیدات ویژه ای صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: معدود بیماریهای اسهالی گزارش شده در شهر بندرعباس نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی و فصلی بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.