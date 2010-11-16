وزیر ارشاد در گفتگو با مهر: بررسی قطعنامه "عدم اهانت به مقدسات دینی" در سازمان ملل

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از آتش زدن قرآن در غرب، تحرکاتی از جمله کاریکاتورهای موهن و جسارت‌های دیگری انجام می‌شد که قرآن‌سوزی اوج اهانت‌ها بود به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران خواستار ارائه قطعنامه‌ای شد که هفته آینده در دستور کار سازمان ملل قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه این اعتراض صرفاً از سوی کشورهای اسلامی نیست، اظهار کرد: ادیان دیگر هم آیین و مقدسات مخصوص به خود را دارند و این حق باید برای آنها هم لحاظ شود.

حسینی ادامه داد: آنها با نام آزادی بیان به ارزشها و اصول دیگران تعدی می‌کنند و این خلاف قانون است هر چند آزادی را به عنوان یک مقوله قبول داریم اما با این عنوان نباید به اعتقادات دیگران دست درازی کرد.

وی اضافه کرد: با این حرکت شنیع یک میلیارد انسان در دنیا به اعتراض واداشته شدند پس این آزادی نیست تعدی به حقوق دیگران است.

سازمان کنفرانس اسلامی از سال 1999 مسئله قطعنامه عدم اهانت به مقدسات دینی را در شورای حقوق بشر پیگیری و از سال 2005 این مسئله را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره تغییر در معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه این مساله را صراحتا رد نکرد و گفت: اگر برنامه‌ای برای تغییر داشتیم آن را به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.