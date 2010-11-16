غلامحسن ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن تاکید بر مدال آوری ورزشکاران تکواندو در بازیهای آسیایی اظهار داشت: البته تکواندوکاران از همان روز نخست، مبارزات سختی در پیش دارند. تکواندو دیدارهای خود را با مبارزات سخت آغاز میکند و با مبارزات سخت هم به پایان میرساند.
وی یادآو شد: فردا چهارشنبه و در روز نخست مسابقات تکواندو علیرضا نادریان در روز نخست با حریف کرهای خود مبارزه دارد. علیرضا نصرآزادانی هم باید مبارزه با حریف اصلی و کرهای خود را در قالب مسابقه دوم انجام میدهد. در بخش بانوان خوش جمال فکری به مصاف نماینده ماکائو میرود.
دبیر فدراسیون تکواندو که برای چهارمین بار تیم تکواندو ایران را در بازیهای آسیایی همراهی میکند، ادامه داد: جهش، امید، تمرینات و هم وغم ورزشکاران ما از همان روز نخست برای کسب مدال طلا بود. اکثر تکواندوکاران ما در بخش مردان هم مدال طلا آسیا و حتی جهان را دراختیار دارند. به همین دلیل در گوانگجو به کمتر از طلا بسنده نمیکنند.
ذوالقدر تاکید کرد: برای تکواندو که در دوره بازیهای آسیایی توسط هر 6 ورزشکار اعزامی خود صاحب مدال شد، کسب مدالی کمتر از طلا به معنای شکست و عقب گرد تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه یک مدال طلا، دو مدال نقره و 3 مدال برنز در بخش مردان و 2 مدال برنز در بخش بانوان حاصل عملکرد تکواندوکاران ایرانی در دوحه بود، تصریح کرد: امسال کیفیت مدالهای تکواندوکاران ایران بهتر میشود. حداقل 2 مدال طلا به دست میآوریم و با بهبود جایگاه ایران جدول توزیع مدالها را به هم میریزیم.
دبیر فدراسیون تکواندو ضمن تاکید بر اینکه چگونگی حضور در بازیهای آسیایی به لحاظ فنی، روحی و روانی با دیگر رویدادها فرق میکند، اظهارداشت: چگونگی تمرین برای بازیهای آسیایی خیلی حرفهایتر است. اصلا در بازیهای آسیایی همه مسائل به طور کاملا حرفهای پیش می رود. همه دست به دست هم میدهند بهترین نتیجه را داشته باشند. پس باید تفکرات تغییر کرده و به سمت حرفهای شدن پیش رود. مبنای کار ما در تمرینات همین مسئله بود.
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