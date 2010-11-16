غلامحسن ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن تاکید بر مدال آوری ورزشکاران تکواندو در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: البته تکواندوکاران از همان روز نخست، مبارزات سختی در پیش دارند. تکواندو دیدارهای خود را با مبارزات سخت آغاز می‎کند و با مبارزات سخت هم به پایان می‎رساند.

وی یادآو شد: فردا چهارشنبه و در روز نخست مسابقات تکواندو علیرضا نادریان در روز نخست با حریف کره‎ای خود مبارزه دارد. علیرضا نصرآزادانی هم باید مبارزه با حریف اصلی و کره‎ای خود را در قالب مسابقه دوم انجام می‎دهد. در بخش بانوان خوش جمال فکری به مصاف نماینده ماکائو می‎رود.

دبیر فدراسیون تکواندو که برای چهارمین بار تیم تکواندو ایران را در بازی‌های آسیایی همراهی می‌کند، ادامه داد: جهش، امید، تمرینات و هم وغم ورزشکاران ما از همان روز نخست برای کسب مدال طلا بود. اکثر تکواندوکاران ما در بخش مردان هم مدال طلا آسیا و حتی جهان را دراختیار دارند. به همین دلیل در گوانگجو به کمتر از طلا بسنده نمی‎کنند.

ذوالقدر تاکید کرد: برای تکواندو که در دوره بازی‌های آسیایی توسط هر 6 ورزشکار اعزامی خود صاحب مدال شد، کسب مدالی کمتر از طلا به معنای شکست و عقب گرد تلقی می‎شود.

وی با اشاره به اینکه یک مدال طلا، دو مدال نقره و 3 مدال برنز در بخش مردان و 2 مدال برنز در بخش بانوان حاصل عملکرد تکواندوکاران ایرانی در دوحه بود، تصریح کرد: امسال کیفیت مدال‎های تکواندوکاران ایران بهتر می‎شود. حداقل 2 مدال طلا به دست می‌آوریم و با بهبود جایگاه ایران جدول توزیع مدال‎ها را به هم می‌ریزیم.

دبیر فدراسیون تکواندو ضمن تاکید بر اینکه چگونگی حضور در بازی‌های آسیایی به لحاظ فنی، روحی و روانی با دیگر رویدادها فرق می‎کند، اظهارداشت: چگونگی تمرین برای بازی‌های آسیایی خیلی حرفه‎ای‎تر است. اصلا در بازی‎های آسیایی همه مسائل به طور کاملا حرفه‌ای پیش می رود. همه دست به دست هم می‎دهند بهترین نتیجه را داشته باشند. پس باید تفکرات تغییر کرده و به سمت حرفه‎ای شدن پیش رود. مبنای کار ما در تمرینات همین مسئله بود.