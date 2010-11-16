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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

ذوالقدر: تکواندو جدول توزیع مدال‎ها را به‌هم می‎ریزد/ دو مدال طلا می‌گیریم

ذوالقدر: تکواندو جدول توزیع مدال‎ها را به‌هم می‎ریزد/ دو مدال طلا می‌گیریم

دبیر فدراسیون تکواندو در آستانه آغاز رقابت‎های تکواندو بازی‎های آسیایی گفت: تکواندوکاران با کسب حداکثر مدال جدول توزیع مدال‌ها را با بهبود جایگاه ایران به هم می‌ریزد.

غلامحسن ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن تاکید بر مدال آوری ورزشکاران تکواندو در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: البته تکواندوکاران از همان روز نخست، مبارزات سختی در پیش دارند. تکواندو دیدارهای خود را با مبارزات سخت آغاز  می‎کند و با مبارزات سخت هم به پایان می‎رساند.

وی یادآو شد: فردا چهارشنبه و در روز نخست مسابقات تکواندو علیرضا نادریان در روز نخست با حریف کره‎ای خود مبارزه دارد. علیرضا نصرآزادانی هم باید مبارزه با حریف اصلی و کره‎ای خود را در قالب مسابقه دوم انجام می‎دهد. در بخش بانوان خوش جمال فکری به مصاف نماینده ماکائو می‎رود.

دبیر فدراسیون تکواندو که برای چهارمین بار تیم تکواندو ایران را در بازی‌های آسیایی همراهی می‌کند، ادامه داد: جهش، امید، تمرینات و هم وغم ورزشکاران ما از همان روز نخست برای کسب مدال طلا بود. اکثر تکواندوکاران ما در بخش مردان هم مدال طلا آسیا و حتی جهان را دراختیار دارند. به همین دلیل در گوانگجو به کمتر از طلا بسنده  نمی‎کنند.

ذوالقدر تاکید کرد: برای تکواندو که در دوره بازی‌های آسیایی توسط هر 6 ورزشکار اعزامی خود صاحب مدال شد، کسب مدالی کمتر از طلا به معنای شکست و عقب گرد تلقی می‎شود.

وی با اشاره به اینکه یک مدال طلا، دو مدال نقره  و 3 مدال برنز در بخش مردان و 2 مدال برنز در بخش بانوان حاصل عملکرد تکواندوکاران ایرانی در دوحه بود، تصریح کرد: امسال کیفیت مدال‎های تکواندوکاران ایران بهتر می‎شود. حداقل 2 مدال طلا به دست می‌آوریم و با بهبود جایگاه ایران جدول توزیع مدال‎ها را به هم می‌ریزیم.

دبیر فدراسیون تکواندو ضمن تاکید بر اینکه چگونگی حضور در بازی‌های آسیایی به لحاظ فنی، روحی و روانی  با  دیگر رویدادها فرق می‎کند، اظهارداشت: چگونگی تمرین برای بازی‌های آسیایی خیلی حرفه‎ای‎تر است. اصلا در بازی‎های آسیایی همه مسائل به طور کاملا حرفه‌ای پیش می رود. همه دست به دست هم می‎دهند بهترین نتیجه را داشته باشند. پس باید  تفکرات تغییر کرده و به سمت حرفه‎ای  شدن پیش رود. مبنای کار ما در تمرینات همین مسئله بود.

کد مطلب 1192799

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