پرونده متقاضیان اشتغال در صنعت نفت بوشهر و فارس به روز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد پیش بین شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی هسته های وزارت نفت در منطقه ویژه پارس، افزود: به روز رسانی پرونده متقاضیان اشتغال در شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در استانهای بوشهر و فارس و انجام امور گزینش در این استانها از اهداف مهم دفتر نمایندگی هسته های گزینش وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است .

وی افزود: راه اندازی این دفتر موجب می شود علاوه بر کاهش هزینه ها از اعزام متقاضیان استخدام به تهران جلوگیری شود؛ ضمن اینکه زمان انجام گزینش با شتاب بیشتری انجام خواهد شد .

پیش بین با بیان اینکه با راه اندازی این دفتر تمام متقاضیان استخدام در شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش مستقر در منطقه ویژه و تمام نقاط استان بوشهر و استان فارس برای انجام امور گزینش به این دفتر مراجعه خواهند کرد، افزود: اطلاعیه لازم برای انجام امور گزینش در این دفتر به زودی فراخوان خواهد شد .