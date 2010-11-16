موانع طرح پتروشیمی گلستان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عباسی شامگاه دوشنبه در حاشیه سفر به گلستان درباره این طرح بیان داشت: در جریان سفر سوم دولت به استان، آخرین چتر حمایتی از این طرح مصوب شد و امکانات و اعتبارات و تسهیلات ارزی این طرح نیز تامین شد.

وی با بیان اینکه پتروشیمی می تواند، چرخه توسعه استان را شتاب بخشد، اظهار داشت: موانع اجرای این طرح رفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه پتروشیمی در سال 85 در استان کلنگ زنی شد و در این طرح بیش از 95 هزار نفر پذیره نویسی کردند.



در این مدت مجوزهای لازم از سازمانها و ادارات احذ شد و در بخش ریالی مهمترین مصوبه، استفاده از صندوق ذخیره ارزی است که به بانک ملی ابلاغ شد.



تاکنون در بخش اجرایی برق رسانی و آب رسانی از فاصله 10 کیلومتری با حفر دو حلقه چاه، عمیق انجام شد و جاده سازی ورودی سایت نیز صورت گرفته است.



شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.