دهقان: ادبیات جنگ از کوله بار سربازان آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته کتاب وکتابخوانی دومین ویژه برنامه "آشنایان خانه سیمرغ" و جشن بزرگ دوستداران کتاب برای تجلیل از راضیه تجار و احمد دهقان در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد.
احمد دهقان در این مراسم گفت: ادبیان پایداری باید دارای خطی ساده و روان باشد و سبب شود مخاطب با خوانش آن بتواند تصویر سازی کند و این مهم جز در خاطره های واقعی به دست نمی آید.
وی با اشاره به اینکه ادبیات پایداری به دو نوع نگارش شده، اظهار کرد: دسته اول آثاری است که از آغاز تا پایان جنگ نوشته شده و دیگری آثاری که بعد از پایان جنگ تا امروز نوشته میشود که دسته دوم خاطرات نقل شده است.
دهقان ادامه داد: ادبیاتی که در طول جنگ نوشته میشد بیشتر حالت هیجانی داشت و این ادبیات باید مردم را ترغیب میکرد که به جبههها بروند و به دفاع از کشور علاقمند شوند.
وی بیان کرد: این ادبیات به نظر من ادبیات تبلیغی نام داشت که بیشتر از سوی ارگانهایی مثل سپاه، بسیج و حوزه هنری منتشر می شد.
راضیه تجار: انقلاب نویسندگان خود را خلق کرد
راضیه تجار داستان نویس نیز در این مراسم گفت: سکوت برخی ها در انقلاب سبب شد که گرته برداری از ادبیات غربی افزون شود اما بعد از مدتی انقلاب نویسندگان خود را خلق کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید در ادبیات پایداریمان دست به نوآوری زنیم، افزود: بسیاری از دوستان که در این ژانر ادبی قلم میزنند یا دیگر چیزی نمینویسند یا به تکرار افتادهاند.
این نویسنده ادبیات پایداری با اشاره به اینکه در هر دوره نویسندگانی هستند که پیشروتر از دیگرانند، اظهار کرد: این افراد از نظر نکات تکنیکی از هم دورههایشان سر هستند، ولی متاسفانه تعداد این نویسندگان خلاق زیاد نیست.
به گفته وی، نویسنده باید با خود بیندیشد که چگونه میتواند به یک سوژه کهن از منظری نو نگاه کند تا آن سوژه با اقبال عمومی در جامعه امروز مواجه شود.
تجار اضافه کرد: نویسندگان باید به خود برگردند و با تامل مجدد بر روی سوژهها سعی کنند گامی به جلو بردارند.
وی بیان کرد: متاسفانه در حوزه قلم های جدید پی در پی شاهد سوژههای تکراری با بیان تکراری هستیم و آثار در خور و شایسته چندانی در آن میان نمیبینیم.
این نویسنده ادامه داد: ما باید ریشههای فرهنگی مان حفظ کنیم اما باید تخیل، بینش و نگاه انسان معاصر و با مد نظر قرار دادن سنتها نوآوری ایجاد کرد.
تجار تاکید کرد: مردم تشنه ادبیات پایداری هستند و آنها را دوست دارند اما باید توجه کرد که آنها نیاز به بحث های جدید دارند.
امیدی: نهادهای دولتی و خصوصی برای انتشار کتاب نباید رقیب باشند
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: نهادهای دولتی و خصوصی برای انتشار کتاب باید رفیق باشند نه رقیب.
مصطفی امیدی افزود: هم اکنون مناسبت های مختلفی برای گسترش کتابخوانی اجرا می شود و اگرنهادهای دولتی و خصوصی دست به دست هم نهند می توانیم این فرهنگ را نهادینه کنیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون هفته کتاب هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت پیشرفت داشته، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از جایگاه بالایی در کشورهای جهان برخوردار است و ما هم برای پیشرفت باید به نسل نوجوان این مساله را القا کنیم.
امیدی ادامه داد: اگرنویسندگان تندرویها و کندرویها را در کنار هم نشان دهند، برای نوجوانان بسیار موثر خواهد بود.
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