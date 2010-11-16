این نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان درباره جدیدترین فعالیتهای ادبی خود به خبرنگار مهر گفت: در هر شماره ماهنامه سروش کودکان یک شعر ویژه مهمترین مناسبت آن ماه برای گروه سنی خردسال منتشر میشود که از ابتدای سالجاری مسئولیت سرودن شعرهای این بخش با من است.
رودابه حمزهای ادامه داد: این شعرها به نوعی سلام به آن ماه، آن مناسبت و بچهها است و قصد داریم با زبان شعر بچهها را با مناسبتهای مختلف آشنا کنیم. این شعرها در قالب چهارپاره سروده شدهاند و بر اساس صحبتهای اولیه که با سردبیر مجله داشتهام قرار است این شعرها در قالب کتابی منتشر شود و این احتمال هست که انتشارات سروش ناشر آن باشد.
شاعر "شاپرک میوه آسمانی" درباره دیگر کتابهای در دست چاپش توضیح داد: "آقا مهدی جان سلام" مجموعه ای از شعرهای بلند در قالبهای چهارپاره، مثنوی و نیمایی برای گروه سنی نوجوان و جوان و یک مجموعه سه جلدی با نامهای " دست بزنم به چاقو"، "دست بزنم به کبریت" و "دست بزنم به قلیون" را برای گروه سنی کودک در انتشارات سوره مهر در دست ویرایش نهایی دارم که به زودی منتشر خواهد شد.
حمزهای که در بخش شعر نشریه "دوچرخه" همشهری نیز فعالیت دارد از سرودن شعرهای برنامه کودک شبکه استانی اصفهان خبر داد و بیان کرد: به تازگی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعه سی دیهای "صدای شاعر" را منتشر کرده است که در این مجموعه صوتی شعرهای کودک و نوجوان 12 شاعر توسط خود آنها خوانده شده است.
وی اضافه کرد: این مجموعه در 6 سی دی منتشر شده است که 10 شعر از من و تعدادی شعر از اسدالله شعبانی در یک سی دی آورده شده است و پس از خوانش شعرها توسط شاعران، همان شعرها با موسیقی توسط خوانندگان حرفهای اجرا شده است که شعرهای من و آقای شعبانی را علی تفرشی با آهنگسازی محمد میرزمانی اجرا کرده است.
شاعر "ترانه های عابر پیاده" در پایان اشاره کرد: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، شکوه قاسمنیا، افسانه شعباننژاد و مهری ماهوتی از جمله شاعرانی هستند که در این مجموعه شعرهایشان آورده شده است.
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