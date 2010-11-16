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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

سهمیه نذورات هیئات و مساجد هرمزگان در ماه محرم مشخص شد

سهمیه نذورات هیئات و مساجد هرمزگان در ماه محرم مشخص شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرگانی هرمزگان گفت: سهمیه نذورات هیئات، مساجد و خیریه ها در ماه محرم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده دوشنبه شب در حاشیه بازدید از اصناف سطح شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سهمیه نذورات هیئت ها، مساجد و خیریه ها در این ماه عزیز مشخص شده است.

وی تأکید کرد: هیئات، مساجد، خیریه ها و تمام نهادهای مردمی که به عشق امام و سالار شهیدان به عزاداری و سوگواری در این ایام مشغول هستند قابل تحسین و تقدیر هستند چرا که به فرموده امام راحل (ره) این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و ما هر چه داریم از محرم و صفر است.

عبدلی زاده با اشاره به تکریم هیئات و خیریه ها و تکایا اظهار داشت: هیئت امنای هیئت ها در محلهای مشخص شده حضور می یابند و حواله های خود را برای دریافت کالا از عاملین پخش دریافت می کنند.

عبدلی زاده گفت: از روز اول تا هشتم ماه محرم حواله سهمیه نذورات هیئتها، مساجد و خیریه ها توزیع می شود و روزهای هفت و هشت محرم نیز به توزیع حواله سهمیه نذورات مردمی که به طور سنتی اقدام به طبخ و اطعام غذا در ایام سوگواری ماه محرم می کنند اختصاص می یابد.

مدیرکل بازرگانی هرمزگان تأکید کرد: مشخصات تمامی هیئتها در سامانه محلی ثبت می شود و سهمیه بندی شهرستانی اقلام تعیین شده بر اساس ضریب جمعیت، بافت مذهبی و فرهنگ مصرفی مردم آن منطقه مشخص می شود.

وی گفت: سهمیه نذورات مردمی شامل 25 کیلوگرم برنج، 5 کیلوگرم روغن و 10 کیلوگرم شکر است.

به گفته وی، برای افزایش سطح هماهنگی در استان هرمزگان، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و شرکت غله و خدمات بازرگانی با سازمان بازرگانی استان هرمزگان همکاری می کنند.

کد مطلب 1192827

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