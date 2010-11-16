انتقاد فلاحت پیشه از استعماری خواندن پیوستن به سازمان تجارت جهانی در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، در جلسه رو سه شنبه مجلس در تذکر آئین نامه ای با استناد به مواد 109 و 110 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از توهین به شأن مجلس شد.

وی با استناد به این که طبق این مواد هیئت رئیسه مکلف است اگر کسی توهین کرد جلوی سخن او را بگیرد، گفت : دیروز یکی از همکاران هنگام صحبت به عنوان مخالف در مورد پیوستن ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) از عناوین استعماری و استکباری برای این ماده استفاده کرد که این توهین آشکار به مجلس و نمایندگان است و باید جلوی آن گرفته می شد.



وی تاکید کرد : در مجلسی که هم اقلیت و هم اکثریت آن در سیاست خارجی اصولگرایانه عمل کرده اند، طرح چنین مباحثی و وارد کردن چنین تهمت هایی درست نیست.



نماینده مردم اسلام آباد غرب با اشاره به درخواست ایران برای عضویت در WTO گفت: ما برای عضویت در این سازمان 20 بار درخواست داده ایم و تازه بعد از 20 بار این درخواست پذیرفته شده است و باید توجه داشت که دنیای امروز دنیای تعامل است و نباید چنین طرح هایی را استعماری تلقی کرد.



محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت این تذکر را وارد دانست و از نمایندگان درخواست کرد در مواردی که ممکن است حتی ذره ای به جایگاه مجلس ایراد وارد شود، از طرح مباحث خودداری کنند.