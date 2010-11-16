گرانی مواد اولیه صنعت مبلمان را به حاشیه راند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، صنعت چوب و مبلمان از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی با امکانات بالفعل و بالقوه برخوردار است اما مبلمان در ایران عمدتا توسط واحدهای صنفی تولید می‌شود و واحدهای صنعتی کمتری در این عرصه حضور دارند.

نگاهی به وضعیت صنعت مبلمان در کشور و استان همدان نشان دهنده آن است که با وجود پتانسیلهای زیادی که در زمینه صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی وجود دارد صادرات این کالاها از ایران چندان چشمگیر نیست.

نا گفته پیداست که گردهم آوری انواع مدلهای مبل که در نقاط مختلف کشور با سلایق گوناگون تولید می‌شوند به مدت چند روز در همدان، برای خریداران چشم‌اندازی گسترده از انتخابهای بی‌شمار را نوید می‌دهد که می‌توانند با قدم زدن در سالنهای نمایشگاه با انواع و اقسام مدلهای اروپایی و ایرانی مبل آشنا شوند و بهترین نمونه را متناسب با سلایق و نیاز خود برگزینند.

هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، چراغهای تزئینی و روشنایی که از یکشنبه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان دایر شده است گردهم آورنده شمار وسیعی از تولیدکنندگان مبلمان کشور است که گفتگو با آنها بخشی از مشکلات این قشر را عنوان کرده است.

تامین مواد اولیه اصلی ترین نیاز صنعت مبلمان

در گفتگو با فعالان صنعت مبلمان کشور اصلی ‌ترین مانع موجود در توسعه صادرات مبلمان، تامین مواد اولیه عنوان شد که اگر برطرف شود بسترهای مناسب رقابت با محصولات چینی و ترکیه‌ای فراهم خواهد شد و اگر روند صادرات بهبود یابد تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد ارزی خواهد داشت.

احمد یکتا با بیان اینکه امروزه مبلهای راحتی از لازمه‌های زندگی شهری است، گفت: صنعت ساخت و تولید مبل به گونه ای وسیع شکل یافته و در حال حاضرعده بسیاری در این صنعت تولید مبل اداری و خانگی را به عنوان حرفه خود برگزیده‌ اند.

یکتا با بیان اینکه بازار مبل ایران از نداشتن طراحی بومی رنج می‌برد، گفت: طراحان مبل در ایران باید طراحی مبل و دکوراسیون داخلی را به سمت نیازهای ایرانی سوق دهند.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه مبلمان همدان سعی شده واحدهایی با طرحهایی برگرفته از سنن و فرهنگ ایران زمین وجود داشته باشند، افزود: این روند طرحهای غربی و شرقی را به شکلی یکسان در کنار یکدیگر قرار می دهد و انتخاب را راخت تر می کند.

گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده را افزایش می دهد

یکی دیگر از دست اندرکاران این حرفه با بیان اینکه اولین و بزرگترین معضل صنعت مبل ایران که همیشه تولیدکنندگان مبل از آن رنج می‌برند و بارها و بارها از تریبون‌های گوناگون آن را مطرح کرده‌اند، گران بودن مواد اولیه تولید مبل است، اظهار داشت: این امر قیمت تمام شده مبل‌ها را تا حدی بالا می‌برد که امکان خرید پایین می‌ آید.

طاهرحسینی با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت‌های هدفمند خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مواد اولیه با قیمت نازلتری به دست تولیدکننده برسد، اظهار داشت: در این صورت با کاهش بسیار بالای قیمت نهایی محصول مواجه خواهیم بود و در این میان هم مصرف کننده محصولی باکیفیت را با قیمتی اندک تهیه می کند و هم تولیدکننده سود خود را می‌برد.

علی فلاح یکی دیگر از تولیدکنندگان مبل حاضر در نمایشگاه مبلمان همدان نیز در این باره با بیان اینکه مبل و دکوراسیون داخلی پیش از آنکه تجمل محسوب شود به یک نیاز تبدیل شده است، گفت: با توجه به کوچکتر شدن منازل، شهروندان به فکر راحت‌ تر نمودن فضای زندگی خود هستند و بنا به سلایق خود و فضای خانه و دکوراسیون آن مبل تهیه می کنند.

فلاح گفت: این امر امروزه به جزیی لاینفک از زندگی شهرنشینی تبدیل شده به طوری که در سبد خرید خانوارها از رئوس امور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تولید صنعت مبل یکی از شغل‌های متنوع و لذت بخش است، افزود: این کالا از جمله کالاهایی است که تقریبا بدون واسطه به دست مردم می‌رسد و سودجویان در تعیین قیمت نهایی آن تاثیری ندارند.

فلاح با تاکید بر اینکه بالا بودن قیمت مبل به دلیل واسطه‌ها نیست، ادامه داد: دلیل اصلی بالا بودن قیمت، بالا بودن قیمت مواد اولیه است که در این میان تولیدکنندگان با سود کم، کالایی گران را عرضه می‌کنند.

طرح‌های دولت برای پایین آوردن قیمت مواد اولیه بی‌نتیجه است

فلاح با بیان اینکه طرح‌های حمایتی دولت برای پایین آوردن قیمت مواد اولیه تاکنون بی‌نتیجه بوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها این نزول قیمت در مواد اولیه ساخت مبل اتفاق بیفتد تا بتوانیم آرامش را ارزان‌تر به مردم پیشکش کنیم.

یکی دیگر از دست اندرکاران این حرفه نیز به نا مناسب بودن بازاریابی اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی در زمینه شناساندن محصولات تولیدی ایران به دیگر کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

محسن معتقد با بیان اینکه اطلاع رسانی درمورد صنعت مبلمان ایران بویژه در خارج از ایران، ضعیف است و باید تقویت شود، افزود: صنعت مبلمان ایران از توانمندی های بالایی برای همکاری بین المللی برخوردار است که این امر، نیازمند تقویت بیشتر است.

استفاده نکردن از طراحان داخلی از مشکلات صنعت مبلمان است

یکی از کارشناسان معماری داخلی نیز که در این نمایشگاه حضور دارد، با تاکید بر اینکه باید از طراحان متخصص ایرانی در طراحی مبلمان استفاده شود، گفت: تولیدکنندگان بیشتر از طرح های فرنگی الگوبرداری می کنند، درحالی که طراحان داخلی بسیار ماهر هستند.

مجید صادقی اظهار داشت: باید زمینه برای طراحان جوان داخلی و متخصص فراهم شود تا آنان نیز توانمندهای خود را بروز دهند.

وی گفت: با وجود پتانسیل های زیاد در صنعت چوب ایران، متاسفانه این صنعت در دنیا ناشناخته است و باید برای پیشبرد تکنولوژی مبلمان بیش از پیش سرمایه گذاری شود.

صادقی با بیان اینکه افزایش بی رویه واردات مبلمان خارجی و سیر نزولی صادرات مبلمان، درخور صنعت مبلمان ایران نیست، گفت: درخصوص مبلمان کلاسیک به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی روز دنیا، این صنعت وضعیت خوبی ندارد و اساسی ترین مشکل درمورد مبلمان کلاسیک، واردات بی رویه این کالا است.

با دقت بر مباحث عنوان شده از سوی دست اندرکاران این حرفه مشخص است که صنعت مبلمان کشور از مزیت‌های نسبی مطلوبی برخوردار است که با برنامه‌ریزی نظام‌مند صنعت مبلمان کشور می‌تواند نه تنها بازارهای مبل منطقه که حق بازارهای اتحادیه‌ای اروپا را هم در دست بگیرد.

دولتمردان اقتصادی نباید فراموش کنند که صنعت چوب و مبلمان با دارا بودن دهها هزار واحد صنعتی و کارگاهی که می تواند با تولید مبلمان با کیفیت و قیمت قابل رقابت دربازارهای جهانی این کالا، به بازارهای چند میلیارد دلاری خارجی دست یابد.

از سوی دیگر این صنعت ضمن تحقق بخش مهمی از استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی و ارز- آوری به نحو چشمگیر، می تواند دولت را در رفع مهمترین مشکل کنونی جامعه یعنی بیکاری، یاری کند که همه این موارد بستگی به حمایت های دولت از دست اندرکاران این حرفه دارد.

هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، چراغهای تزئینی و روشنایی تا 28 آبان ماه همه روزه از ساعت 15 تا 20 و 30 دقیقه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.