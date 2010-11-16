همکاری امنیتی مشترک کشورهای منطقه برای استقرار صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، فردوس عاشق اعوان ، وزیر رفاه، جمعیت و حقوق زنان پاکستان عصر دوشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های گوناگون گفت: نگاه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، همواره نگاهی صمیمانه و برادرانه بوده است و سیاست ایران تحکیم و تقویت پیوندها و مراودات دوستانه با پاکستان در همه زمینه ها است.

وی با اشاره به حادثه سیل اخیر در پاکستان افزود: دولت و ملت ایران با حساسیت روند کمک به حادثه دیدگان سیل اخیر و بازسازی مناطق آسیب دیده را پیگیری می کنند و از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهند کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوادث تروریستی در پاکستان دستاویزی برای قدرت های خارجی جهت مداخله در منطقه شده است، افزود: کشورهایی که دارای ریشه تاریخی و دموکراسی پایدار در منطقه هستند باید با همکاری امنیتی مشترک به استقرار صلح و آرامش در منطقه کمک نمایند.

وی تصریح کرد: قدرت های خارجی به دنبال ایجاد امنیت و آرامش در منطقه نیستند.

بر اساس این گزارش وزیر رفاه، جمعیت و حقوق زنان پاکستان نیز در این دیدار ضمن بیان مراتب عمیق قدردانی دولت و ملت پاکستان از کمک های جمهوری اسلامی ایران طی حادثه سیل اخیر در کشورش گفت: کمک های وسیع و همه جانبه ایران در حادثه سیل اخیر نشان از عمق دوستی و برادری دو ملت دارد.

وی پیشرفت های گسترده کشورمان را در زمینه حمایت حقوق زنان و کودکان الگویی برای پاکستان خودند و خواستار استفاده از تجارب ایران در این زمینه شد.

وزیر فاه، جمعیت و حقوق زنان پاکستان در ادامه با اشاره به شروع مرحله بازسازی در مناطق آسیب دیده از سیل در کشورش گفت: مردم و دولت پاکستان همچنان نیازمند کمک های ایران برای بازسازی مناطق آسیب دیده هستند.