فيگارو: شيراك بار ديگر جنگ عراق را غيرقانوني خواند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقلز از روزنامه فرانسوي فيگارو، شيراك در مصاحبه با تلويزيون مركزي چين، موضع گيري مستحكم خود درباره غيرقانوني بودن حركات آمريكا كه بدون تاييد سازمان ملل صورت مي گيرد را بار ديگر تكرار كرد.

طبق نسخه اي ازاين مصاحبه كه به فيگارو رسيد، شيراك اعلام كرد: من معتقدم ايجاد جنگ در عراق تصميم و راه حل نامناسبي بود كه بدون توجه به قوانين بين المللي صورت گرفت.

رييس جمهور فرانسه تاكيد كرد كه فرانسه و چين در مورد بحران عراق داراي ديدگاههاي مشتركي هستند و هر دو كشور با آلمان و روسيه و اسپانيا درباره اين موضوع در يك جايگاه قرار دارند.

وي در همين حال درباره آينده عراق شديدا ابراز نگراني كرد.

ژاك شيراك گفت: صحنه هايي از جنگ داخلي و تروريسم هر روز در عراق مشاهده مي شود و اين صحنه ها هر روز در حال افزايش است. وي در پايان خواستاربسيج تمام جهان در مبارزه با تروريسم شد.