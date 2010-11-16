کشف شاهین کمیاب در پارک ملی بوجاق

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ماموریت کارشناسان اداره کل محیط زیست گیلان برای تصویربرداری در پارک ملی بوجاق کیاشهر با مشاهده تعدادی افراد محلی که به صورت مشکوک در محل حاضر بودند با توجه به فصل بازگیری و شکار پرندگان شکاری نسبت به دوربین کشی و جستجو در منطقه اقدام شد.

وی اظهارداشت: با مشاهده یک مورد مشکوک ضمن حضور در محل یک بهله ( واحد شمارش پرندگان شکاری ) پرنده بحری که روی سرش کلاه مخصوص شکار گذاشته شده بود و یک قطعه کبوتر که به عنوان دام در محل بود شناسایی و کشف و ضبط شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان عنوان کرد: این پرنده برای تیمار به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان انتقال یافت و به زودی در زیستگاه خود رها سازی خواهد شد.

وی گفت: برای شکار این پرنده زیبا متخلفان با قرار دادن یکه طعمه که بیشتر کبوتر و پرندگان کوچک است و پوشاندن بدن پرنده با تورهای محکم و نامرئی توجه پرنده شکاری را جلب و اقدام به زنده گیری آن می کنند و برای آنکه خوی شکار و وحشی گری آن حفظ شود، سر پرنده را به سرعت با کلاه چرمی مخصوص می پوشانند و در مواردی پلک آن را می دوزند.

عبدوس خاطر نشان کرد: بحری با نام علمی Falco peregrinus از خانواده شاهین است که 40 تا 52 سانتی متر طول دارد، دم نسبتا کوتاه و بالهای دراز و نوک تیزی دارد، در پرواز به سادگی از شکل لنگر مانند خود به خصوص هنگام حمله برای گرفتن شکار شناخته می شود.

وی اظهارداشت: پرنده ماده به طور چشمگیری از پرنده نر بزرگتر است، پرنده بالغ با سر و سبیل پهن و سیاه که در تضاد با سفیدی گلو و گوشپرهاست از بالابان تمیز داده می شود، هنگام شکار با بالهای بسته و با سرعتی بسیار زیاد بر طعمه فرود می آید و بیشتر از پرندگان بخصوص کبوتر و پستانداران کوچک تغذیه می کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: زیستگاه آن منطق کوهستانی و جنگلها یا صخره های بلند و خارج از فصل تولید مثل در حاشیه تالابها بسر می برد و میان درختان آشیانه می سازد، در ایران زمستانها فراوان است و به تعداد اندک تولید مثل می کند.

وی یادآورشد: برای متخلفان و شکارچیان و قاچاقچیان این پرنده ارزشمند تا دو سال حبس، بیست میلیون ریال جزای نقدی و یکصد و بیست میلیون ریال جریمه در نظر گرفته شده است.