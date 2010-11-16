دولت در حوزه رسانه و فرهنگ عدالت را رعایت کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید جلیلی شامگاه دوشنبه در سلسله نشستهای بصیرت که در مسجد اهل بیت(ع) قم برگزار شد، در خصوص عملکرد دولت نهم و دهم بیان داشت: موفقیت دولت احمدینژاد در حوزه مدیریت کشور و سیاست خارجی بینظیر بوده است ولی در عرصه فرهنگ و رسانه فعالیت کمتری انجام گرفته و در این حوزه عدالت رعایت نشده است.
وی ادامه داد: عدالت در دولت فعلی به صورت نامتوازن اجرا شده است و همچنین اوامر رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور و دولت به شکل مناسبی اجرا نشده است.
وی با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از دولت احمدینژاد اظهار داشت: آقا از دولت نهم در دو حوزه انتقاد کردند. نخست اطلاعرسانی ضعیف و دیگری مظلوم واقع شدن فرهنگ بود که این دولت در این زمینهها به خوبی عمل نکرده است.
دبیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در خصوص دوران ریاست جمهوری خاتمی بیان کرد: زمانی که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد برای اطلاع رسانی 16 روزنامه راهاندازی کرد ولی این دولت کاری برای رسانه انجام نداده است.
جلیلی با بیان اینکه در صدا و سیما برای یک مسابقه فوتبال لیگ برتر دهها برابر بیشتر از مسائل اصلی مردم اهمیت داده میشود، تأکید کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور به اندازه یک دهم لیگ برتر در رسانه ملی بازتاب پیدا نمیکند و به این ترتیب این قواره نامتوازن رسانهای، بسیاری از ظرفیتهای ایران بزرگ را انکار میکند.
انتخابات ایران آزادترین انتخابات جهان بود
دبیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در خصوص جنبش سبز و فعالیتش در کشور گفت: مردم از جنبش سبز صحبت میکنند و این همان هدف این جنبش است که مهمترین دغدغه آنان است.
جلیلی ادامه داد: انتخابات قبلی آزادترین انتخاب در طول تمام دوران انتخابات کشور بود و میتوان گفت آزادترین انتخابات جهان بود و جهان از این آزادی انتخابات ایران شوکه شده بود.
وی با بیان اینکه تعبیر بهتری از 'فاشیست' برای اقلیت فتنهگر نمیتوان بهکار برد اظهار داشت: علیرضا افتخاری خواننده مردمی با رئیسجمهور روبوسی میکند، کسانی که ادعایشان آزادی بیان و احترام به هنرمند است از هر روش و شیوهای استفاده میکنند تا هر صدای مخالف خود را سرکوب کنند و این کار را در خصوص افتخاری انجام دادند. همچنین در سال گذشته روشن شد که چقدر دیکتاتور، مستبد و فاشیست هستند، بنابراین برای جریان فتنه، هیچ تعبیری بهتری از فاشیست نمیتوان به کار برد.
دبیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بیان داشت: جنبش سبز جنبش نیست شورشی علیه نظام، دموکراسی و مردم سالاری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فتنهگران با شعار الله اکبر به جنگ جمهوریت نظام آمدند و نهادهای دینی را تحت فشار قرار دادند و مشاهده کردید جمهوری اسلامی پابرجا ماند بدلیل اینکه اسلامی بود.
قم - خبرگزاری مهر : دبیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: دولت نهم عدالت را در خصوص رسانه و فرهنگ رعایت نکرده و این امر را به صورت نامتوازن دنبال کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید جلیلی شامگاه دوشنبه در سلسله نشستهای بصیرت که در مسجد اهل بیت(ع) قم برگزار شد، در خصوص عملکرد دولت نهم و دهم بیان داشت: موفقیت دولت احمدینژاد در حوزه مدیریت کشور و سیاست خارجی بینظیر بوده است ولی در عرصه فرهنگ و رسانه فعالیت کمتری انجام گرفته و در این حوزه عدالت رعایت نشده است.
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