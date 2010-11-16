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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

تا دو ماه آینده؛

خط ریلی میاندوآب به شبکه سراسری متصل می شود

خط ریلی میاندوآب به شبکه سراسری متصل می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل آذربایجان غربی گفت: خط ریلی میاندوآب آماده اتصال به شبکه سراسری راه آهن کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، هوشنگ آقا محمدی صبح سه شنبه در جریان بازدید از این طرح افزود: عملیات ریل گذاری مسیر 48 کیلومتری ایستگاه راه آهن مراغه - میاندوآب به پایان رسیده و این ایستگاه آماده اتصال به شبکه اصلی راه آهن کشور شده است.

وی با بیان اینکه ساختمان  ایستگاه راه آهن  میاندوآب از 72 درصد پیشرفت برخوردار است خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود احداث ساختمان این ایستگاه تا دو ماه آینده به اتمام برسد.

آقا محمدی افزود: با اتمام عملیات اجرایی ساختمان ایستگاه، بزودی از طرح راه آهن مراغه – میاندوآب بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: این خط ریلی که پس از میاندوآب از مسیر شهرستان های مهاباد و نقده به ارومیه وصل می شود در مجموع 53 درصد پیشرفت دارد.

ایستگاه راه آهن مراغه – ارومیه یکی از پنج قطعه تعیین شده از طرح ملی راه آهن 184 کیلومتری مراغه – ارومیه  است.

اجرای طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1380 آغاز شده و این در حالی است که اجرای این طرح، غیر از مسیر بین شهرستانهای میاندوآب و مراغه، با گذشت 9 سال پیشرفت مطلوبی ندارد و نبود اعتبار کافی عامل اصلی در کندی عملیات اجرای آن عنوان می شود.

پیش ‌بینی ها حاکی از بهره‌ برداری از طرح راه‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1390 بود اما کمتر از یک‌ سال مانده به زمان پیش‌ بینی شده، طرح مذکور تنها تا شهرستان میاندوآب اجرایی شده است.

طرح راه آهن ارومیه - مراغه به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه دردست اجرا بوده که به گفته کارشناسان شرکت توسعه بنادر و زیرساخت های بنادر، در حال حاضر مجموع قطعه های بعدی پروژه راه آهن مراغه - ارومیه از 57 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است و تاکنون برای اجرای این طرح 890 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1192896

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