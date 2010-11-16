خط ریلی میاندوآب به شبکه سراسری متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، هوشنگ آقا محمدی صبح سه شنبه در جریان بازدید از این طرح افزود: عملیات ریل گذاری مسیر 48 کیلومتری ایستگاه راه آهن مراغه - میاندوآب به پایان رسیده و این ایستگاه آماده اتصال به شبکه اصلی راه آهن کشور شده است.

وی با بیان اینکه ساختمان ایستگاه راه آهن میاندوآب از 72 درصد پیشرفت برخوردار است خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود احداث ساختمان این ایستگاه تا دو ماه آینده به اتمام برسد.

آقا محمدی افزود: با اتمام عملیات اجرایی ساختمان ایستگاه، بزودی از طرح راه آهن مراغه – میاندوآب بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: این خط ریلی که پس از میاندوآب از مسیر شهرستان های مهاباد و نقده به ارومیه وصل می شود در مجموع 53 درصد پیشرفت دارد.

ایستگاه راه آهن مراغه – ارومیه یکی از پنج قطعه تعیین شده از طرح ملی راه آهن 184 کیلومتری مراغه – ارومیه است.

اجرای طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1380 آغاز شده و این در حالی است که اجرای این طرح، غیر از مسیر بین شهرستانهای میاندوآب و مراغه، با گذشت 9 سال پیشرفت مطلوبی ندارد و نبود اعتبار کافی عامل اصلی در کندی عملیات اجرای آن عنوان می شود .

پیش ‌بینی ها حاکی از بهره‌ برداری از طرح راه‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1390 بود اما کمتر از یک‌ سال مانده به زمان پیش‌ بینی شده، طرح مذکور تنها تا شهرستان میاندوآب اجرایی شده است .