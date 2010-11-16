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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

مسابقه داستانک‌نویسی "وحشت" فراخوان داد

مسابقه داستانک‌نویسی "وحشت" فراخوان داد

علاقمندان به ادبیات داستانی در ژانر وحشت می‌توانند داستانک‌های خود را تا اول آذرماه برای شرکت در مسابقه "وحشت" ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه داستانک‌‌نویسی "وحشت" به همت گروه فنزین و با همکاری آکادمی فانتزی برگزار می‌شود.

داستانک‌ها باید در ژانر وحشت (Horror) نگاشته شود و محدودیت حجمی داستانک‌ها بین 100 تا 1500 واژه است.
 
حداکثر آثار ارسالی از هر نویسنده 3 اثر است و شرکت‌کنندگان می‌توانند تا اول آذرماه آثار خود را به  نشانیhttp://fanzine.fantasy.ir/viewtopic.php?t=419 ارسال کنند.

داوری این مسابقه به صورت آنلاین، عمومی و شمارش میانگین آرای کاربران صورت می‌گیرد. لیست داستانک‌های برگزیده در پایان برای رای‌گیری اعلام می‌شود.
 
برگزیدگان مسابقه 6 آذر ماه در مراسمی با نام "شب وحشت" معرفی و جوایز خود را دریافت می‌کنند. همچنین در این مراسم بخش‌هایی از داستانک‌های برگزیده خوانده می‌شوند.
کد مطلب 1192899

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