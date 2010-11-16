به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه داستانک‌‌نویسی "وحشت" به همت گروه فنزین و با همکاری آکادمی فانتزی برگزار می‌شود.

داستانک‌ها باید در ژانر وحشت (Horror) نگاشته شود و محدودیت حجمی داستانک‌ها بین 100 تا 1500 واژه است.

حداکثر آثار ارسالی از هر نویسنده 3 اثر است و شرکت‌کنندگان می‌توانند تا اول آذرماه آثار خود را به نشانی http://fanzine.fantasy.ir/viewtopic.php?t=419 ارسال کنند.



داوری این مسابقه به صورت آنلاین، عمومی و شمارش میانگین آرای کاربران صورت می‌گیرد. لیست داستانک‌های برگزیده در پایان برای رای‌گیری اعلام می‌شود.



برگزیدگان مسابقه 6 آذر ماه در مراسمی با نام "شب وحشت" معرفی و جوایز خود را دریافت می‌کنند. همچنین در این مراسم بخش‌هایی از داستانک‌های برگزیده خوانده می‌شوند.