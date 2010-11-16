گردش مالی 14 هزار میلیارد تومانی گندم، آرد و نان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیخانی شب گذشته در نخستین جشن روز ملی نان در تهران گفت: در حال حاضر دو میلیون نفر در نانوایی های سراسر کشور مشغول به کار هستند و در کنار این،11 میلیون تن عملیات به زراعی و افزایش برداشت در هکتار صورت می گیرد که بر این اساس، در نخستین جشن روز ملی نان قصد داریم تا از بهترین مراکز خرید گندم، بهترین حمل کنندگان گندم، بهترین سیلوداران، بهترین نانوایان و بهترین پژوهشگران در عرصه آرد و نان تقدیر کنیم.

معاون وزیر بازرگانی افزود: هر 100 گرم نان 274 کالری معادل 2 برابر گوشت 3 برابر سیب زمینی و 4 برابر شیر است که نقش موثری در سلامت افراد دارد.

وی گردش مالی زنجیره گندم، آرد و نان کشور را بیش از 14 هزار میلیارد تومان در سال عنوان و تصریح کرد: این گردش مالی مربوط به 11 میلیون تن گندم به علاوه 8.5 میلیون تن آرد و 11 میلیون تن نان است.

علیخانی افزود: صنعت نان در ایران می تواند در رتبه های برتر منطقه قرار گیرد و تولید آن به نحوی طی می شود که جایگاه برتری را کسب کند.

وی از حمایت وزارت بازرگانی در پروژه های تحقیقاتی گندم، آرد و نان خبر داد و گفت: قصد داریم تا متخصصان و دانش پژوهان در رشته های کارشناسی ارشد و دکتری را مورد حمایت قرار دهیم تا تولید نان و آرد در کشور بهینه شود.

علیخانی گفت: امسال ایران برای دومین بار صادر کننده گندم شد و این افتخار بزرگی به شمار می رود این در حالی است که در سال 80 ایران نزدیک به 6 میلیون تن گندم وارد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند در سالهای آتی گندم مورد نیاز خاورمیانه را تامین کند.