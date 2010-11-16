  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

مرگ یک پناهجو در استرالیا / اعتراض پناهجویان

مرگ یک پناهجو در استرالیا / اعتراض پناهجویان

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: به دنیال مرگ یکی از پناهجویان در مرکز بازداشت ویلاوود سیدنی در استرالیا، پناهجویان این بازداشتگاه دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های استرالیا، "احمد الکربی" پناهجوی عراقی 41 ساله، نیمه شب گذشته در حالت بیهوش پیدا شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. این دومین خودکشی پناهجویان این بازداشتگاه در دو ماه گذشته است.

به گفته دیگر بازداشت شدگان در این بازداشتگاه، تقاضای پناهندگی این پناهجوی عراقی پس از یک سال به تازگی رد شده بود.

به گفته سخنگوی این حزب، بازداشت اثرات مخربی بر روی سلامت روانی پناهجویان گذاشته و باعث به وجود آمدن محیطی ناامن به ویژه برای کودکان می شود.

"سارا هانسون یونگ" در گفت و گو با خبرنگاران افزود: مرگ یکی از پناهجویان به دلیل شرایط بازداشت بسیار ناراحت کننده است و دولت استرالیا باید به سرعت سیستم مدیریتی خود در بازداشتگاهها را مورد بازیابی قرار دهند.

کد مطلب 1192910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها