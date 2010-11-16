مرگ یک پناهجو در استرالیا / اعتراض پناهجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های استرالیا، "احمد الکربی" پناهجوی عراقی 41 ساله، نیمه شب گذشته در حالت بیهوش پیدا شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. این دومین خودکشی پناهجویان این بازداشتگاه در دو ماه گذشته است.

به گفته دیگر بازداشت شدگان در این بازداشتگاه، تقاضای پناهندگی این پناهجوی عراقی پس از یک سال به تازگی رد شده بود.

به گفته سخنگوی این حزب، بازداشت اثرات مخربی بر روی سلامت روانی پناهجویان گذاشته و باعث به وجود آمدن محیطی ناامن به ویژه برای کودکان می شود.

"سارا هانسون یونگ" در گفت و گو با خبرنگاران افزود: مرگ یکی از پناهجویان به دلیل شرایط بازداشت بسیار ناراحت کننده است و دولت استرالیا باید به سرعت سیستم مدیریتی خود در بازداشتگاهها را مورد بازیابی قرار دهند.