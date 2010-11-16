مسجد تاریخی "برسیان" در آستانه تخریب کامل

به گزارش خبرنگار مهر، قالی های خاک گرفته و پاره و غبار نشسته روی منبر فلزی زنگ ‌زده مسجد تاریخی برسیان، حکایت از آن دارد که این مسجد تاریخی مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده است. این مسجد که در روستای برسیان (پارسیان) در 43 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایران است.

مقابل در ورودی این مسجد تابلوی زنگ‌ زده سازمان میراث فرهنگی، تاریخچه مسجد برسیان را بیان می‌کند اما وضعیت عمومی این بنا گویای آن است که سال‌هاست مسجد به حال خود رها شده و محوطه باز آن نیز به صورت متروکه و مخروبه درآمده است. ضمن اینکه رویش علف‌های هرز در نزدیکی منار تاریخی برسیان، بقای این اثر تاریخی را تهدید می‌کند.

درچوبی بزرگی که همیشه یک قفل بزرگ روی آن خودنمایی می کند، گواهی می‌دهد که بازدید از آن به آسانی برای گردشگران ممکن نیست و تنها با هماهنگی معتمدان محلی می‌توان به داخل مسجد رفت .



اهالی منطقه می گویند درحال حاضر به جز چند نفر از پیران محلی که گاهی برای نماز به داخل مسجد می‌روند هیچ گردشگری به این مسجد وارد نمی‌شود.

معصومه شهباز از فعالان میراث فرهنگی اصفهان می گوید: تعداد زیاد نهادهای تصمیم‌گیری در امور رسیدگی مساجد و تداخل مسئولیت‌ها آنها با یکدیگر باعث می‌شود بسیاری از مساجد تاریخی کشور به خاطر کمبود بودجه به درستی نگهداری نشوند، مرمت‌های دوره‌ای برای آنها انجام نشود و یا هنگام مرمت‌های غیر اصولی آسیب ببینند از این رو وضعیت اکثر آنها به شدت وخیم است.

وی ادامه می دهد: مساجد تاریخی، مانند مسجد برسیان، نه‌ تنها از بودجه‌ بی‌ بهره مانده‌اند بلکه در هفته آخر ماه شعبان نیز که به نام هفته غبار روبی مساجد نام‌گذاری شده از غبارروبی سالیانه بهره‌ای نمی‌برند.

وضیعت مسجد برسیان در شان این عبادتگاه تاریخی نیست

محمد تقی اکبری از کارمندان ستاد امور رسیدگی به مساجد استان اصفهان است که به مدت ده سال فعالیتهای فرهنگی و مذهبی این مسجد را بر عهده داشته به خبرنگار مهر می گوید: نام دیگر این مسجد پامنار است چون منار و گلدسته های بلندی دارد.

او با بیان اینکه سزاوار نیست این مکان مقدس که به عنوان یکی از پایگاههای عبادتی و تاریخی شناخته می شود به این شکل رها شود ادامه می دهد: سازمان میراث فرهنگی پنج سال پیش مرمت این مسجد را انجام داد اما هنوز کامل نشده است. چون بخشی از دیواره های این مسجد فروریخته و باعث شده تا این مکان مذهبی در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد.

اکبری در ادامه به ساخت مسجد جدیدی در روستای برسیان اشاره کرده و می گوید: چند سال پیش مسجد بزرگتری در چند کیلومتری مسجد برسیان ساخته شد چون این مسجد گنجایش پذیرش تعداد نمازگزاران روستا را نداشت.