بهسازی بافت تاریخی گرگان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محدوده پیش بینی شده این طرح که ۲۶۰ هکتار است و کل محدوده 162 هکتاری بافت تاریخی گرگان را در بر میگیرد که این موضوع منجر به اعتراض دوستداران این میراث با ارزش و تجمع اعتراضآمیزی مقابل سازمان میراث فرهنگی استان شده است.
مشاور این طرح پیش بینی کرده است، الگوهای نوسازی در قالب " طرحهای پیشگام " در این محدوده شامل بافت تاریخی گرگان و محلاتی همچون امامرضا(ع)، کوی سجادیه و فردوسی به اجرا درآید.
دوستداران بافت تاریخی گرگان معتقدند: اجرای طرحهای پیشگام در محدوده خارج از بافت تاریخی گرگان مانعی ندارد اما متاسفانه بیش از 30 طرح پیشگام در بافت تاریخی پیشبینی شده است که برخی بناهای تاریخی ثبت شده و دهها بنای در شرف ثبت را در معرض تخریب قرار میدهد و اساسا هویت تاریخی بافت را از بین خواهد برد.
به باور این عده، با توجه به ثبت بافت تاریخی گرگان در سال 1310، ارائه این طرح توهین به علاقهمندان میراث فرهنگی گرگان است و در این طرح متاسفانه باقت تاریخی بافت فرسوده تلقی شده است.
عبدالرضا دادبود، معاون عمرانی استاندار نیز گلستانی نیز در جلسه کمیسیون ماده پنج، خواستار دقت نظر و کارشناسیهای بیشتر شده است.
دوستداران بافت تاریخی گرگان با توجه به اظهارات ضد و نقیض مدیران برخی دستگاههای اجرایی اعلام کردهاند که بافت تاریخی باید از محدوده اجرای این طرح خارج شود.
عکس تزئینی است
همچنین در حالیکه برخی از مدیران دستگاههای اجرایی درگیر این طرح، سیاست " وعده توقف طرح تا رفع اعتراضها " را پیش گرفتهاند، دوستداران بافت تاریخی گرگان با هشدار نسبت به هرگونه مسامحه در حفاظت بافت تاریخی گرگان از دادبود، معاون عمرانی استاندار خواستند نسبت به عدم توجه مدیران دستگاههای درگیر طرح، حساسیت لازم را داشته باشند.
حامیان بافت تاریخی گرگان اعلام کردند همچنین به فعالیتهای خود تا حذف کامل بافت تاریخی از این طرح ادامه خواهیم داد و از سازمان میراث فرهنگی استان خواستند نسبت به تهیه طرح جامع مرمت شهری برای بافت تاریخی اقدام نماید تا ساکنان این محدوده نیز بیش از این معطل نمانند.
بافت تاریخی گرگان در سال 1310 خورشیدی در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است. محدوده مصوب بافت تاریخی گرگان حدود 150 هکتار است که منطبق بر محدوده قاجاری شهر استرآباد است.
حدود یک سال است که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برای حل معضلات و مشکلات بافت فرسوده شهر گرگان، مهندسان مشاوری را برای مطالعه و پژوهش ارائه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان به کار گرفته است.
محدوده ای که توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برای مطالعات بافت فرسوده گرگان ابلاغ شده است، محدوده ای است که بخشی از آن با عنوان بافت قدیم با وسعتی نزدیک به 162 هکتار منطبق بر حصار قاجاری استرآباد و بخش دیگر شامل چند پاره از شهر در محله امام رضا، بخشی از غرب فلکه سرخواجه، قزاق محله، محله سجادیه و فردوسی است.
بافت قدیم بر اساس طرح های مطالعاتی پیشین دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج نیز هست و شامل محلات میخچه گران، سرپیر، نعلبندان، سرچشمه، سبز مشهد، درب نو، دوشنبه ای، میر کریم، میدان عباسعلی، باغ پلنگ، ملل و شیرکش است.
نظر شما