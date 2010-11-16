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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

مهمانپرست در پاسخ به مهر :

سفیر چین به وزارت خارجه ایران احضار شد

سفیر چین به وزارت خارجه ایران احضار شد

سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر چین و اعلام مراتب اعتراض ایران نسبت به استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز سه شنبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر واکنش ایران نسبت به جعل نام خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی در گوانگجو چین، اعلام کرد که تهران سفیر چین در ایران را احضار کرده است.

وی به شدت از اقدام صورت گرفته در چین انتقاد کرد.

در پی جعل نام خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی در گوانگجو، این اقدام در مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش نمایندگان مواجه شد و جمعی از آنان به وزیر امور خارجه دراین باره تذکر کتبی دادند.

کد مطلب 1192935

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