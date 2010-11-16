سفیر چین به وزارت خارجه ایران احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز سه شنبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر واکنش ایران نسبت به جعل نام خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی در گوانگجو چین، اعلام کرد که تهران سفیر چین در ایران را احضار کرده است.

وی به شدت از اقدام صورت گرفته در چین انتقاد کرد.

در پی جعل نام خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی در گوانگجو، این اقدام در مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش نمایندگان مواجه شد و جمعی از آنان به وزیر امور خارجه دراین باره تذکر کتبی دادند.