تیم فوتبال مس کرمان در کیش اردو می زند

موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان طی هفته های اخیر از روند رو به رشد مطلوبی برخوردار بوده است و برای ادامه این روند صعودی در طول تعطیلات لیگ برتر فوتبال، اردوی تدارکاتی در کیش برگزار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هدف مس کرمان حضور در صدر لیگ برتر و کسب سهمیه آسیایی است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

موسوی گفت: مس پس از سه شکست پیاپی ابتدای فصل تاکنون باخت نداشته است و این رکوردی در این تیم محسوب می شود.

وی ادامه داد: در صورت صلاحدید کادر فنی چند بازیکن نیز در نیم فصل به تیم اضافه خواهند شد.



سرپرست مس کرمان افزود: بازی بعد مس هشت آذرماه در بوشهر مقابل تیم شاهین برگزار می شود که مس کرمان از هم اکنون خود را برای شکست این تیم آماده می کند.



