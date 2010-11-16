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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

سرپرست مس کرمان:

تیم فوتبال مس کرمان در کیش اردو می زند

تیم فوتبال مس کرمان در کیش اردو می زند

کرمان - خبرگزاری مهر: ساسان موسوی با اشاره به لزوم ادامه روند صعودی مس کرمان گفت: این تیم برای حفظ آمادگی در کیش اردو برگزار خواهد کرد.

موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان طی هفته های اخیر از روند رو به رشد مطلوبی برخوردار بوده است و برای ادامه این روند صعودی در طول تعطیلات لیگ برتر فوتبال، اردوی تدارکاتی در کیش برگزار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هدف مس کرمان حضور در صدر لیگ برتر و کسب سهمیه آسیایی است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

موسوی گفت: مس پس از سه شکست پیاپی ابتدای فصل تاکنون باخت نداشته است و این رکوردی در این تیم محسوب می شود.
 
وی ادامه داد: در صورت صلاحدید کادر فنی چند بازیکن نیز در نیم فصل به تیم اضافه خواهند شد.

سرپرست مس کرمان افزود: بازی بعد مس هشت آذرماه در بوشهر مقابل تیم شاهین برگزار می شود که مس کرمان از هم اکنون خود را برای شکست این تیم آماده می کند.
 

 
کد مطلب 1192956

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