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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

سرهنگ ابوالحسنی:

3000 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در کرمان منتشر شده است

3000 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در کرمان منتشر شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کرمان از انتشار سه هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ مهدی ابوالحسنی شب دوشنبه در نشست تحلیل محتوی کتابهای منتشر شده حوزه دفاع مقدس در کرمان اظهارداشت: با تلاشهای صورت گرفته و در راستای مستند سازی خاطرات رزمندگان اسلام و همچنین حفظ فرهنگ دفاع مقدس تاکنون سه هزار عنوان کتاب با هزاران تیراژ در کرمان منتشر شده است و برخی از این کتابها دهها بار تجدید چاپ شده اند.

وی افزود: طی سال گذشته نیز سه عنوان کتاب منتشر شده است که طی همین سال بارها تجدید چاپ شده اند و این سیاست در سال جاری نیز ادامه دارد.

سرهنگ ابوالحسنی اضافه کرد: نشر این کتابها یکی از مهمترین عاملهای بسط و گسترش فرهنگ دفاع مقدس در جامعه است که بر پایه ایثار و فداکاری شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در صورت گسترش این فرهنگ در جامعه بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی خود به خود بر طرف خواهد شد.

سرهنگ ابوالحسنی همچنین از برگزاری کنگره دو سالانه ادبیات پایداری در کرمان خبر داد و گفت: این کنگره از آذرماه سال جاری به مدت دو روز در کرمان برگزار می شود که در این راستا 130 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.
 

کد مطلب 1192960

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