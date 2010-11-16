قطبی پیشنهاد بازی تیم ملی با اوگاندا در روز پنجشنبه را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال نیجریه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند به دلیل اینکه نمی توانند همه بازیکنان‌شان را به تهران بیاورند، دیدار روز چهارشنبه برابر تیم ملی کشورمان را برگزار نخواهند کرد.

مسئولان فدراسیون فوتبال برای آنکه تیم ملی از فرصت برگزاری بازی در روز فیفا بهره برده و به میدان برود، قصد دعوت از تیم اوگاندا را به ایران داشتند که پیشنهاد آنها برای برگزاری این دیدار دوستانه در روز پنجشنبه از سوی قطبی پذیرفته نشد.

مسئولان تیم اوگاندا که برای برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم های ملی فوتبال بحرین و عربستان به خاورمیانه آمده‌اند، در مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران پذیرفته بودند، روز پنجشنبه هفته جاری به تهران آمده و با تیم ملی کشورمان دیداری دوستانه داشته باشند.

تیم اوگاندا که در رنکنیگ فیفا رتبه شصت و سوم را در اختیار دارد، چهارشنبه هفته گذشته در ورزشگاه ملی شهر منامه به مصاف تیم بحرین رفت و امشب در ورزشگاه آل مکتوم ابوظبی مقابل ملی پوشان فوتبال عربستان صف‌آرایی خواهد کرد.

ملی پوشان فوتبال کشورمان در پی لغو دیدار دوستانه با نیجریه امروز در ورزشگاه آزادی در قالب دو تیم مقابل هم صف آرایی می کنند.